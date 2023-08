El Pelado Trebucq confirmó lo que todos pensaban de Viviana Canosa: "Colorado"

El Pelado Trebucq reveló un secreto a voces sobre Viviana Canosa. Qué dijo el conductor de A24 sobre su colega.

Esteban Trebucq es el conductor de La cruel verdad, programa que se emite en A24. Curiosamente, en dicho canal también trabajó Viviana Canosa, quien actualmente tiene su ciclo informativo en LN+. Es por esta razón que, entrevistado por LAM, "El Pelado" fue consultado sobre un supuesto affaire con su colega y él confirmó lo que muchos pensaban.

“Escuché en los pasillos de la radio todo el tiempo que le querés dar a Canosa. Lo escuché a Majul, que fueron a una cena y que en un ascensor se olieron…", lanzó Ángel de Brito. Su invitado, Esteban Trebucq, se limitó a sonreir y a sonrojarse por lo que estaba escuchando. Sin embargo, instantes después tomó la decisión de contestarle a su colega y confirmar lo que muchos suponían.

De manera tajante, Esteban Trebucq le respondió a Ángel de Brito: "No pasó nada... ya lo contó ella". En ese momento, Yanina Latorre lo cruzó y manifestó: “¡Sí! Estabas al lado y estabas intenso". Allí, "El Pelado" no pudo contener su incomodidad y las panelistas de LAM le señalaron que se estaba poniendo "colorado".

“El sexo opuesto siempre me atrae, pero no pasó nada. No pasó nada ni va a pasar. Majul estaba obsesionado con el perfume de Yanina", lanzó Esteban Trebucq, intentando cambiar de tema y el foco al que estaba siendo sometido. Lo cierto es que, de acuerdo a lo que se vio en cámara, "El Pelado" pasó un momento incómodo.

El Pelado Trebucq estaría de novio con una figura de América

Se dio a conocer quién sería el nuevo amor de Esteban "El Pelado" Trebucq. El periodista está en boca de todos los programas de farándula desde hace varios días, luego de que se filtrara una llamativa información sobre su estado sentimental. Según trascendió, el hombre de 46 años habría comenzado una relación con una reconocida exfigura de América, quien además de dedicarse al periodismo, recientemente comenzó su camino en la política.

Se trata de Marcela Pagano, quien se postuló como diputada por La Libertad Avanza junto a Javier Milei. De acuerdo con estas versiones, "El Pelado" de A24 habría comenzado una relación con la periodista que aún no decidió blanquear. Sin embargo, Rodrigo Lussich aseguró en Socios del Espectáculo (El Trece) que dentro de la industria televisiva, "todo el mundo lo sabe".

"Sorpresivo romance entre Esteban 'El Pelado' Trebucq y la periodista, hoy candidata por la lista de Mieli, Marcela Pagano. ¡Esto es una bomba!", anunció el conductor. "Cuentan los compañeros de trabajo que es una cosa que viene hace un tiempo, que tienen mucho amor...", sumó Adrián Pallares. Según Lussich, "parece que algo tuvieron y después pararon" y actualmente "no se sabe en qué estado están" en cuanto a la formalidad de su relación.