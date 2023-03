Estallaron las denuncias contra Marcelo Tinelli por Canta Conmigo Ahora: "No nos pagan"

Marcelo Tinelli se encuentra en una encrucijada tras el final de Canta Conmigo Ahora, el reality show que condujo por El Trece. Todos los detalles sobre las fuertes denuncias.

Marcelo Tinelli transita una inesperada situación que lo compromete legalmente y está vinculada a su conducción en Canta Conmigo Ahora, el reality show que se emitió por El Trece desde julio hasta diciembre de 2022. En las redes sociales, hubo varias denuncias hacia el oriundo de Bolívar por un motivo que encendió las alarmas.

"Gente, vengo a hacer un descargo. La Flia no nos paga a la gente que estuvo como jurado de Canta Conmigo Ahora. Dejaron de pagarnos sin ningún tipo de explicación", lanzó Sonia Savinell, una de los 100 jurados que tuvo el programa, quien subió un video a su cuenta de Instagram. La locutora y actriz enfatizó en que dejaron a todos sin cobrar en Navidad: "¿Cuándo Marcelo Tinelli, Chato Prada y toda la gente que labura ahí nos va a pagar los dos pesos que son hoy el sueldo del año pasado?".

La acusación de Sonia no fue la única: Déborah Turza, quien también integró el jurado, realizó un contundente posteo en sus redes. "Me parece importante hacer este video explicando un poco y también manifestando lo que está pasando. Por el programa que ya hemos trabajado nos han dejado de pagar, hay todo un mes que todavía no cobramos y no nos dan ninguna explicación ni algo concreto. Ya me parece grave", indicó, y agregó que pidieron respuestas de buena manera y hasta mandaron mails.

Por el momento, ni Marcelo Tinelli ni El Trece salieron a dar explicaciones frente a las denuncias públicas y los reiterados reclamos. "Canal 13 pagá, o La Flia, sacá la guita de algún lado", cerró Sonia Sivelli de manera contundente en el cierre del video.

Escandalosa revelación de Guillermina Valdés contra la familia Tinelli: "Me entristece escuchar esto"

Guillermina Valdés lanzó una contundente declaración que involucra al entorno de Marcelo Tinelli, con quien fue pareja durante nueve años. La empresaria y modelo se mostró muy dolida por esta situación, que se desencadenó a raíz de un comentario que hizo Cande Tinelli, la hija del conductor.

"Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. Le hizo un poco mal a mi papá", había dicho Cande Tinelli en LAM, programa que conduce Ángel De Brito por América TV del cual participó como panelista. Allí expuso que no se llevaba bien con Guillermina Valdés, revelación que no cayó nada bien en la expareja del "Cabezón".

"Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande sobre el lindo vínculo que tenia con su papá", indicó Valdés en su cuenta de Twitter. Sumado a eso, su hijo Dante Ortega, fruto del romance que tuvo con Sebastián Ortega, también se hizo eco de la situación y lo manifestó a través de una historia de Instagram.

"No suelo meterme en cosas mediáticas. Solo quería responder que jamás hablaría mal de ningún hermano de Lorenzo", sostuvo el joven. En tanto, Guillermina concluyó su tuit lamentándose por haber escuchado el testimonio de quien fue su hijastra: "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto".