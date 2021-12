Esmeralda Mitre destapó la verdad sobre Macri: "Viven haciendo sus negocios sucios"

La actriz se cansó y contó todo sobre el vínculo del ex presidente de la Nación con el diario de su padre.

Esmeralda Mitre se pronunció sobre el vínculo de Mauricio Macri y demás miembros del PRO con el diario La Nación y dejó atónitos a todos los prsentes en el estudio de televisión. La empresaria reveló jugosos detalles sobre los negocios que el ex presidente mantendría con el medio hegemónico.

"En algún momento, Esmeralda, hiciste una referencia a una inyección económica acercada por Mauricio Macri al grupo. ¿Esto es real? ¿Esto también forma parte de tu reclamo?", preguntó Luis Ventura, panelista de A la Tarde, ciclo donde Mitre se expresó desde un móvil. Ante la consulta del periodista, la actriz no dudó en contar lo que sabe y deschavó al expresidente del país.

"Esto es así. Estoy segura que fue así, pero tengo que hablar en potencial. Cuando los Saguier logran tener la mayoría, comprándole a mi tío, que fue asesinado, Luis Mitre, mi padre pierde la mayoría y termina teniendo el 38%. Ellos no tenían el dinero para hacer esa compra y la pidieron prestada a una empresa, que no voy a dar el nombre, muy importante, mundial", comenzó su respuesta la exparticipante del Bailando, después de recibir un fallo a favor en la Justicia.

Esmeralda continuó con detalles exclusivos sobre los manejos de Mauricio Macri en el diario: "El dueño de esa empresa es uno de mis íntimos amigos y lo conozco de memoria. Ellos pidieron prestados 50 millones de dólares para poder comprar estas acciones del diario. No las podían pagar".

"Parecería que Macri, lo digo en potencial pero estoy segura, y otro grupo de gente del PRO que viven haciendo sus negocios sucios, como siempre, compraron. Por eso, La Nación+ es un pasquín del PRO. Parece que Horacio Rodriguez Larreta fuera la Madre Teresa de Calcuta", cerró la hija de Bartolomé Mitre.

Las amenazas a Esmeralda Mitre por meterse en los negocios del diario

Hace algunos meses, Esmeralda Mitre reveló que atravesaba un duro momento por amenazas que recibía, en medio de su lucha. "No me estoy sintiendo bien, me siento perseguida, tengo amenazas. Estoy con custodia, nunca en mi vida la tuve y ahora sí. Quisieron hacer callar a mis abogados, coimearlos", comentó en Sobredosis de TV.

"Es conmigo porque soy la que habla y estoy denunciando. Ahora, un juez metió una cautelar para que podamos acceder a la documentación y ver el tema de las accionesNo es sólo algo que me está pasando a mí y a mis hermanos, que nos están sacando... Es algo que le está pasando al país, que es un escándalo, que se estarían robando las acciones", cerró la actriz.

La victoria judicial de Esmeralda Mitre

Después de haber descubierto dos fideicomisos que estaban ocultos, Esmeralda Mitre luchó por heredarlos y así ser parte de la mesa chica de La Nación. Recientemente, la Justicia falló a favor de su pedido y próximamente se conocerá la verdad sobre la irregularidad señalada por la actriz. "La Justicia sí existe en este país. Después de mucho tiempo de lucha y de habernos escondido nuestro patrimonio, salió un fallo a mi favor y de mi familia en el cuál el Dr. Gagliardo y quienes querían quedarse con lo nuestro deben mostrar los libros de las acciones del diario La Nación, correspondientes a la familia Mitre", escribió la celebridad en su cuenta de Twitter.