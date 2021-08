"¿Ese pelo es de un carpincho?": Canosa incomodó a Santilli por la bizarra campaña del PRO

La conductora macrista se burló del precandidato a diputado y le preguntó cuál fue su reacción ante la insólita estrategia de marketing de su partido.

Invitado al programa Viviana con vos (A24) el precandidato a diputado por Juntos por el Cambio Diego Santilli habló de la fallida y bizarra campaña de marketing de su partido con su pelo. "Me hizo volver a mi infancia, cuando los chicos me hacían bullying", lanzó el macrista ante la pregunta de Viviana Canosa.

Luego de preguntarle por su relación con Facundo Manes -quien tiene el logo de campaña "Dar el paso"- Santilli aclaró que se llevan muy bien y acotó: "Yo digo paso a paso". Comentario justo para que la conductora macrista lanzase un picante: "Qué es mejor que la campaña que hicieron con tu pelo. ¿Cuándo viste eso que dijiste?".

Con la pantalla enfocando el bizarro tuit del expresidente Mauricio Macri presentando la precandidatura de Santilli, el político reconocío: "Fue raro". Acto seguido, Canosa lo presionó: "Ese no es tu pelo". "Me lo tunearon. Le pusieron color", confesó el precandidato a diputado, quien luego de que la conductora arremetiera con un filoso "¿Ese pelo es de un carpincho?" admitió que ese color tan vivo se logró gracias a un efecto de luces cálidas hecho por un fotógrafo.

"Me hizo volver a mi infancia donde los chicos son crueles. Me volvían loco de chiquito. Hoy, con los años, por ahí es algo distinto. Era bullying. No voy a salir a decir lo que me decían porque sino me van a empezar a cargar todos", agregó Samtilli, sobre el momento que le hizo acordar el impacto que tuvo la campaña fallida.

Para cerrar el momento, Santilli compartió una insólita anécdota de su primer encuentro con Francisco De Narvaez, en dónde ambos hablaron de las burlas que recibieron por el color de su pelo: "Me acuerdo que cuando lo conocí por primera vez a De Narvaez le pregunté: ¿sufriste mucho de chiquito? Y ahí él me empezó a contar todo lo que le decían sobre el pelo".

Se endurece la campaña de "Juntos": Mauricio Macri se sumó a Diego Santilli en la Provincia

El ex presidente Mauricio Macri se sumo a la campaña de Juntos en la Provincia de Buenos Aires y se mostró con el primer precandidato a diputado Diego Santilli y renovó su reclamo por la presencialidad en las aulas.

Después de haber estado ausente en el contexto de las disputas internas que generó su rol en estas elecciones y de viaje por Europa, donde permaneció más de 40 días, Macri ratificó así su participación en la campaña de Juntos por el Cambio (JxC) para las PASO del 12 de septiembre, previo a los comicios legislativos del 14 de noviembre.

Desde sus redes sociales, el expresidente recordó que la semana pasada había participado de un encuentro similar junto a la exgobernadora bonaerense y actual primera precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. En Tres de Febrero, Macri planteó que hay "muchas localidades de la provincia de Buenos Aires sin clases presenciales, o bajo esquemas bimodales", y reiteró que "la presencialidad es vital".