Escandalosa revelación sobre Abel Pintos y Mora Calabrese: "Estuvo con varias"

En Pampita Online revelaron una polémica información sobre la historia de amor entre Abel Pintos y Mora Calabrese, que se casaron el fin de semana pasado.

Karina Iavícoli habló en Pampita Online de la historia de amor entre Abel Pintos y Mora Calabrese y dejó flotando una polémica definición sobre la fidelidad del cantante. Hace solo unos días y en una ceremonia muy romántica realizada en Cañuelas, el artista se casó con su pareja, con quien está hace 8 años y con quien durante la pandemia se convirtieron en padres de Agustín.

Después de ocho años en pareja y un hijo en común, Abel Pintos y Mora Calabrese se casaron el sábado pasado en la localidad de Cañuelas (Buenos Aires). "Ella estaba en primera fila, disfrutando del recital (en Chaco) y le pidió al representante de él si por favor podía ir a saludarlo al camarín. Fue a saludarlo y fue un flechazo total. Nunca más se separaron", recordó Cora Debarbieri en el living de Pampita Online cómo comenzó la historia de amor de uno de los artistas más reconocidos del país.

Por su parte, Karina Iavícoli dejó una definición sin filtros que cortó con la atmósfera que flotaba en el ciclo, producida por la ceremonia romántica que protagonizaron Abel y Mora: "Igual, él en el medio estuvo con varias. Digamos las cosas como son". Pese a la sorpresa de quienes estaban presentes, la periodista insistió con su información. "Estamos hablando del pasado. En el medio, él iba viendo a quién amaba más y la eligió a ella", sumó Karina Iavícoli, polémica y cortando con el romanticismo.

Para darle un cierre a la controversial declaración de la periodista, Pampita aprovechó para meterse y concluyó coincidiendo en que "eso es pasado". "Volvió donde tenía que estar, al amor", aseguró la conductora sobre la pareja que hizo la ceremonia de casamiento el viernes pasado mientras que la fiesta se hizo el sábado en la Estancia Villa María de Máximo Paz, Cañuelas.

¿Cómo fue el casamiento por Iglesia de Abel Pintos y Mora Calabrese?

Para este importante día, Pintos le pidió a un amigo muy cercano, el padre Maros, que fuese él quien los case. Para esto, el sacerdote viajó desde Córdoba, por lo que los novios tuvieron que modificar sus planes y atrasar la ceremonia. El padre Ramón también estuvo presente en el casamiento y contó algunos detalles para Info Cañuelas.

"Me pareció una experiencia muy agradable y si bien no me encargué de la ceremonia, me quedé allí para colaborar y garantizar que se respetara la privacidad. Al final los saludé, les deseé de corazón que sean felices. Los dos me parecieron muy amables y sencillos”, expresó. “Cuando hablé con el padre Marcos me pidió las reservas del caso porque al ser personas tan populares y mediáticas, querían una ceremonia íntima. Me pareció excelente porque un acontecimiento de esta naturaleza debe experimentar y vivir en la intimidad. No debe ser un espectáculo. Tener la Iglesia llena de cámaras le quitaría esa intimidad que la pareja necesita para vivir el momento".