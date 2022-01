Escandalosa denuncia contra Flavio Mendoza: "Terminaron a las piñas"

El director de Stravaganza 10 años habría protagonizado un episodio repudiable con un iluminador.

Flavio Mendoza se ganó una reputación de ser una persona muy difícil en el ambiente del teatro y el espectáculo. A las historias de tensión que tiene en su prontuario se le sumó una más revelada por Estefi Berardi, quien contó que el director de Stravaganza protagonizó un episodio de violencia con un iluminador y terminó "a las piñas".

"Flavio tiene una personalidad fuerte. Se de una situación de violencia que tuvo con un iluminador. Esto no fue ahora, fue la temporada pasada o la otra. Lo presenció un amigo acróbata que trabajaba ahí. Flavio se quejó de una corrección y le dijo una frase bastante ofensiva y el iluminador bajó y terminaron a las piñas", relató la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri.

Por su parte, un colega respaldó la postura de Berardi y sumó que, en el ambiente, "dicen que es muy exigente y que tuvo discusiones con los técnicos muchas veces que, depende de como se lo tome cada uno, pueden hasta renunciar".

Berardi quiso dar más detalles y puntualizó en la frase de Flavio Mendoza que habría desatado el escandaloso desenlace: "Fue un comentario muy ofensivo sobre el hecho de que no podía tener hijos", disparó.

Fátima Florez liquidó a Flavio Mendoza: "Mala leche"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, los conductores de Intrusos, hablaron con Fátima Florez, quien cambió completamente cuando la consultaron acerca de su relación con Flavio Mendoza y su frase de que "algunos usan de excusa al coronavirus porque tienen las salas vacías o venden pocas entradas para sus obras".

Entonces, Fátima Florez se encendió y respondió sin pelos en la lengua que "no es de muy buen compañero tirarte contra tus colegas, contra gente que viene con muchas ilusiones, con muchas familias detrás". Y amplió: "Me parece de mala leche tirarle eso a quien sea, de mal compañero".

Además, señaló que "en estas épocas de la temporada, debería haber un poco más de empatía entre todos. Hay que hablar menos y preocuparse más". "Todos conocemos los números de los demás, pero me parece que hay que callarse la boca", profundizó.

No obstante, cuando Pallares y Lussich le preguntaron por la mala relación que tiene con Flavio Mendoza desde hace un tiempo, ella no se hizo cargo de su parte: "Nunca tuve ningún problema con él. No sé por qué siempre hubo ataques". Para terminar con el tema, aclaró sobre el vínculo con él: "Hace tres años que no lo veo".