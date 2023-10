Es otra: Silvina Escudero sorprendió con un drástico cambio

La bailarina sorprendió a sus seguidores de Instagram. Silvina Escudero se hizo un drástico cambio de look.

Silvina Escudero es una bailarina, modelo y celebridad de televisión que comenzó su carrera a finales de la primera década de los 2000, por su participación en Showmatch. La artista se convirtió en ganadora de El Musical de tus Sueños, en una final contra Ricardo Fort, y desde entonces su carrera mediática no cesó. Como toda figura pública, Escudero ha cambiado varias veces su estética para sorprender a su audiencia y hace horas compartió en sus redes sociales imágenes de su nuevo look.

La hermana menor de Vanina Escudero festejó su cumpleaños a lo grande y compartió un sinfín de imágenes del evento, donde se pudo ver su drástico cambio de look. La extrema producción de su outfit y su estilismo dejó en claro que solo se trató de un atuendo para la ocasión y que después del festejo volvió a su estética natural pero igualmente no dejó de llamar la atención de sus millones de seguidores.

Escudero se mostró con unas minitrenzas súper extensas en tonos castaño oscuro y rubio platinado, hechas con extensiones postizas, y un catsuit animal print que cautivó a su público. "Lo que quedó de mi cumple. Ella copada seguía con la temática de su fiesta para ir al programa. Mañana y los próximos días voy a estar subiendo las fotos y videos de SIL’ SAFARI PARTY. Pero hoy les dejo el look del día. Quien ama como yo el animal print?", escribió Silvina en el pie de foto de su posteo. Y cerró: "Amo festejar todo en la vida, considero que cada cosa, hasta lo más pequeño, es motivo de festejo. Agradezco rodearme de gente que le pone onda a la vida. Así la vivo yo, con ONDA, con GANAS, con VOLUNTAD".

El problema de salud de Silvina Escudero

La artista dialogó con Tatiana Schapiro en Infobae y allí habló sobre un problema de salud que la asustó en los últimos meses. "La llamé a mi hermana, le dije qué quería qué haga si a mí me llegaba a pasar algo. A Fede también, pero él no me quiere escuchar cuando se lo digo, y son cosas que pueden pasar. Hablé poco, no quiero entrar en qué me pasó y qué es lo que tengo. Pero sí, todo este año fue un poco difícil con algunas cosas que me estaban pasando de salud y hace un par de semanas me hice la cirugía, me operé", comentó Escudero.

La bailarina decidió no revelar demasiados detalles de su diagnóstico y sumó: "Yo no lo demuestro y siempre trato de mostrar lo mejor porque todos en la vida pasamos momentos malos y hay que salir. Pero sí, muchos laburos no pude hacer. Y lo que me preguntabas específico, de la cirugía: creo que tenía que ver con el miedo de una cirugía de tres, cuatro horas, que me seden, la anestesia general que te hacen. Me daba miedo eso", en medio de una emotiva charla con la mencionada periodista.