Entre lágrimas, Carmen Barbieri reveló el problema de salud que la golpea en medio del escándalo de Fede Bal: "Varios días"

La conductora reveló cómo la angustia por la polémica de su hijo, Fede Bal, repercutió de forma directa en su estado de salud.

El escándalo por la infidelidad y los chats de Fede Bal con varias famosas generó gran polémica en el mundo del espectáculo nacional y provocó grandes consecuencias. Precisamente, esta vez, Carmen Barbieri volvió a referirse al tema públicamente y reveló el mal momento de salud que atraviesa tras el escándalo.

Este lunes 13 de febrero, al haber iniciado la emisión habitual de su programa Mañanísima, emitido por Ciudad Magazine, Carmen Barbieri habló a corazón abierto sobre el mal momento que atraviesa por la polémica seguidilla de infidelidades que protagonizó su hijo. Además, reveló, entre lágrimas, que la situación afectó a su salud y que todo es "un disgusto enorme".

"Para mí, se lo dije varias veces a esta palabra, es un disgusto muy grande. No me quiero poner a llorar, pero te juro por mi mamá y mi papá, que es lo que más quiero en la vida, es un disgusto muy grande el que tengo", empezó por decir Carmen visiblemente afectada por el tema. En este marco, contó que la situación afectó a tal punto su vida, que incluso se vio afectada para realizar algunas cosas de su rutina diaria.

Precisamente, Barbieri confesó que tiene problemas de insomnio y de alimentación. "Estoy adelgazando porque no como y no duermo hace ya varios días”, reveló angustiada frente a las cámaras de su programa.

La charla madre e hijo que tuvieron Carmen Barbieri y Fede Bal tras el escándalo

Luego de contar el problema de salud que atraviesa a raíz del escándalo, Carmen también reveló que mantuvo una profunda charla con su hijo. En la misma el actor le pidió perdón a su mamá en reiteradas ocasiones pero ella le aseguró que "no podía salir del disgusto".

"Él me pidió muchas veces disculpas por el disgusto que estoy pasando. Me pidió tantas veces que le dije que no lo hiciera porque ya está hecho. No sirven las disculpas. Yo no disculpo cuando me hieren", confesó Barbieri. Además, añadió: "¿Sabés lo que te digo? No te acepto las disculpas. Yo soy así. ¿Por qué vas a pedir disculpas a cada rato? Le dije ‘basta, ya está hecho’ y ya va a pasar también mi disgusto”.

Sofía Aldrey compartió la foto menos pensada tras el conflicto con Fede Bal

Sofía Aldrey causó sorpresa en todos sus seguidores de Instagram cuando hizo una publicación que nadie esperaba tras el picante momento mediático que vive por las infidelidades de Fede Bal. Yanina Latorre expuso chats privados del actor en los que se demostró que estuvo con otras personas cuando aún estaba en pareja con la joven.

La expareja del hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal se mostró algo indiferente a la gran cantidad de rumores y especulaciones que hay alrededor de lo que fue su relación con el artista y reveló cómo atraviesa este momento de una manera indirecta. Aldrey posteó una foto en el feed de su Instagram que les dejó en claro a los usuarios cuál es su estado de ánimo en esta situación.

Sofía Aldrey compartió una foto desde una paradisíaca playa, con su rostro sonriente y una serie de emoticones alusivos al mar en el pie de foto. De esa manera, la joven dejó en claro que está muy tranquila con la manera en que actuó en su relación con Bal, de quien se separó por sus múltiples infidelidades.

Aldrey compartió en sus redes un texto titulado Venganza, de Patricia Faur, claramente dedicado a Bal. "No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición, no se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia", comienza el descargo.

"Y necesitás sacarte la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan. No, estas cosas pasan cuando estás con manipuladoras, narcisistas y psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las maneras posibles y en tus narices fue por tu culpa", continúa el texto que publicó en una historia. Y cierra: "Porque no lo atendiste porque no tenías ganas de tener sexo, porque el embarazo te dejó unos kilos de más, o porque alguna vez hablaron de abrir la pareja o porque en realidad te engañó en los 15 minutos que estuvieron separados".