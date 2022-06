En El Trece se pudrieron de Nicole Neumann: "Se raja"

El éxito de Los 8 escalones del millón trae aparejada una fuerte polémica con la modelo Nicole Neumann, una de las jurados del ciclo de preguntas y respuestas.

No todo es tranquilidad en Los 8 escalones del millón (El Trece) y parece que desde la producción le soltaron la mano a Nicole Neumann, una de las jurados con más tiempo de permanencia en el ciclo de preguntas y respuestas. "Los enfurece", reveló Luli Fernández sobre los detalles de la polémica con la modelo.

Luli Fernández, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), habló del último enojo que tuvo la producción con una de las insólitas actitudes de Nicole Neumann: "Pidió un aumento de sueldo, se lo dieron, y se fue de viaje sin previo aviso", precisó la panelista del ciclo de chimentos y farándula. En tanto, dejó en claro que entre los miembros del programa "no se bancan más esta situación en la que pide todo el tiempo y se raja".

Para contrarrestar la versión de la producción, el magazine de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fue a buscar a Nicole Neumann en un móvil. "Sí, vuelvo a grabar hoy mismo. Son siempre los mismos rumores. Estos son viajes que están estipulados con muchísimo tiempo y arreglados", afirmó la modelo.

De vuelta en el estudio, Fernández amplió detalles de los reclamos y sentenció: "Se enteran un poco de sopetón a través del llamado del representante de Nicole y eso es lo que los enfurece y no que ella viaje sino que viaje sin aviso. Así me lo cuentan. A mí me es indiferente si viaja o no viaja. No estaba programado según lo que tiene agendado la producción".

Los 8 escalones: la promesa de una participante que conmovió a Guido Kaczka

Una participante de Los 8 Escalones protagonizó un momento conmovedor para todos. Luego de ganar el millón de pesos, le reveló a Guido Kaczka una fiel promesa a su mejor amiga hecha previo a su presentación en el programa de El Trece.

En la primera edición de este lunes, se vivió una situación emocionante de parte de Carmen, la participante de Los 8 Escalones que ganó el millón de pesos. La última pregunta que la hizo ganar el premio mayor fue enunciada por la jurado a cargo del rubro de gastronomía, Jimena Monteverde.

"¿Cuál de estas especias es conocida como el oro ojo?", fue lo último que contestó Carmen, quien optó por azafrán para ganarse el millón y romper en llanto durante casi un minuto. En el cara a cara con Guido Kaczka, el conductor se acercó a la participante y comenzó a relatar que solo le había dicho a algunas amigas sobre su presentación.

"No le dije a mi hijo que estaba acá, no sabe, saben cinco amigas y una que es muy especial, por la que estoy rapada", manifestó con la voz quebrada. "Ah, por ella... ", expresó afligido Guido, mientras que Carmen continuó: "Se lo prometí y le dije que se cure porque tengo frío ahora en invierno... Y le dije que me mande fuerzas porque ella es una guerrera, y es por ella".

"Debe estar tan contenta", remarcó Guido frente a la notable emoción de la mujer. Allí el conductor de El Trece emitió la clásica pregunta hacia los ganadores del millón: "Esta noche son Los 8 Escalones Kids, es por el viaje a Disney, la familia. Mañana de nuevo, 24 horas y la primera edición de Los 8 Escalones, podés venir por los dos millones o hasta acá. ¿Qué vas a hacer?".

La respuesta de Carmen fue contundente: "Vengo". De esta manera, tendrá que disputar los dos millones de pesos en la jornada de este martes 14 de junio.