Empeoró la salud de Thiago Medina: "Sus dos pulmones".

Alertan por el empeoramiento de la salud de Thiago Medina, internado en terapia intensiva desde el viernes 12 de septiembre. Cómo está el ex participante de Gran Hermano.

Aún no se conoció el parte médico del miércoles, pero familiares dieron novedades en redes sociales. Ese fue el caso de su hermana Camila Deniz, quien expresó en sus redes sociales: "Vengo a pedirles por favor que hagamos una cadena de oración para mi hermano. Me llamaron del hospital, necesitamos un milagro, que haga un milagro sobre su vida. Por favor se los pido, se los ruego de corazón".

"Que Dios haga un milagro en su vida, pongamos todos en oración a Thiago. Les pido que lo pongamos en oración, se los pido con una mano en el corazón. Quiero que Dios toque sus dos pulmones. Necesitamos cadena de oración", agregó Camila.

En paralelo al mensaje de la hermana de Thiago, el periodista Fede Flowers escribió en su cuenta de X: "Lo cuento por que la familia ya lo sabe y lo hizo público , es muy complicado el cuadro de salud del ex GH en este momento tiene sus dos pulmones muy comprometidos. Pero además ayer informaron de una bacteria intra hospitalaria y tiene problemas de vesícula. Está muy comprometido Thiago".

El mensaje de Daniela Celis

También publicó un mensaje en sus redes la ex participante de Gran Hermano Daniela Celis, madre de las dos hijas de Thiago Medina. "Querida familia, amigos y comunidad: hoy necesitamos de cada uno de ustedes. Thiago se encuentra en un momento muy delicado de salud. Estamos esperando una señal de Dios, una evolución, y creemos en la fuerza de la fe, en los milagros y en la unión de muchas oraciones", expresó en Instagram. "Confiamos en que la fe mueve montañas y que juntos podemos acompañarlo con luz, esperanza y amor. Gracias de corazón por cada palabra, cada pensamiento y cada oración que le dediquen en este momento", agregó.