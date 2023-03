Eliana Guercio se enteró de una fuerte noticia y casi se va al piso en vivo: "Síncope"

La mediática reaccionó a una noticia relacionada con "el arquero de Boca" y sorprendió a todos por sus gestos.

Una noticia casi provoca el desmayo de Eliana Guercio en vivo, durante un móvil apra LAM (América TV). La exvedette es pareja de Sergio "Chiquito" Romero y se sorprendió al escuchar que "el arquero de Boca" tendría un supuesto romance con Guillermina Valdés, la empresaria textial que se separó hace largo tiempo de Marcelo Tinelli.

Apenas iniciada la entrevista, Guercio ensayó una caída, pero se frenó en seco y mostró que se trataba de una broma en relación a su presunta reacción cuando se enteró del tema por el que los medios la abordaron. Es que el rumor de que "el arquero de Boca" estaría en un incipiente romance con Valdés sacudió sus estructuras, aunque luego la información fue clarificada.

En concreto, "el arquero de Boca" al que hacía referencia el rumor era Javier García, que es suplente de Romero en este momento y mantiene una larga amistad con el vicepresidente del "Xeneize", Juan Román Riquelme. Al parecer, el guardameta ex Tigre y Racing Club conoció a Valdés y estarían viviendo una historia juntos. La noticia también sorprendió porque en las últimas semanas, la diseñadora de zapatos había sido vinculada con el influencer Santi Maratea, con quien se la vio compartir algunas comidas en lugares públicos.

“Me contaron. Me dijeron ‘el arquero de Boca’ y casi me da un síncope”, apuntó Guercio, jocosa, mientras realizaba su actuación de desmayo. “Se me paró un poco el corazón. Justo en este momento donde estamos hermosamente bien, los chicos. Todo hermoso. Después me volvió la respiración”, completó en tono de humor. Por suerte, lo de Guercio fue solo una humorada.

Qué dijo Eliana Guercio de Javi García y Guillermina Valdés

“No me sorprendió porque son dos personas jóvenes y solteras”, opinó Guercio sobre la incipiente pareja. Del mismo modo, vio con buenos ojos porder realizar una "salida de cuatro". "No se dio, pero me encantaría. Me encanta ella. La sigo en Instagram y sigo a poca gente. Me encanta su persona estéticamente y físicamente. Su personalidad”, destacó.

“Mi marido se conoce con Javi desde chiquitos y lo ama. Siempre me habló maravillas de Javi García. Siempre. Tiene un perfil bajo, bajísimo… ¡Que lo disfrute!”, dijo entre risas la exvedette. Y concluyó: “Ella es un bombón y él es un bombón. Se va a tener que fumar esto, pero vale la pena con tremenda mujer. Así que les deseamos muchos éxitos y que viva el amor”.