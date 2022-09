Eliana Guercio habló de su supuesta pelea con Antonela Rocuzzo: "En el ascensor"

La botinera habló de su vínculo con la esposa de Lionel Messi y causó sorpresa. Eliana Guercio contó la verdad sobre los rumores de enemistad con Antonela Rocuzzo.

Eliana Guercio habló por primera vez de su relación con Antonela Rocuzzo, tras los rumores de pelea entre las parejas de los futbolistas. La esposa de Sergio "Chiquito" Romero contó cómo es su vínculo con la rosarina y relato una divertida anécdota que vivieron juntas.

"Antonela es divina. Nunca me peleé con ella", aclaró en primera instancia la exparticipante de Bailando por un sueño sobre su vínculo con la esposa de Lionel Messi.

Guercio se expresó en diálogo con el equipo de Intrusos al respecto y allí, ante una pregunta de Guido Zaffora, relató una insólita anécdota vivida con Rocuzzo. "En un momento, Antonela me encuentra en el Mundial de Brasil, y me dice: '¿Viste? Nos peleamos en el ascensor'. Yo me quedé helada porque no sabía de qué venía. Y ella me dice: 'Dijeron en la televisión que nosotros nos peleamos en el ascensor", agregó Guercio. Y cerró: "Ella es divina, divina, divina. Para ser la mujer de un jugador así, la humildad que maneja, la mina es divina".

Cómo se conocieron Eliana Guercio y Sergio Romero

"Nos conocimos en un acto de presencia en Comodoro Rivadavia. Estábamos enamoradísimos, no queríamos pasar un tiempo más separados. él estaba jugando los Juegos Olímpicos de Beijing. Después se fue a Holanda y era un bajón. Nos re extrañábamos", relató Guercio y contó que le dio miedo tomar la decisión de tomar de irse a vivir a Europa, que la relación fracasara y que ella pierda sus trabajos en Argentina.

Guercio le dijo que no varias veces a Romero por esos motivos hasta que en un momento se dejó llevar por sus sentimientos y apostó al amor. "Se iba y sufría mal, para mí era él", contó. Eliana contó que ni su familia ni la de Romero querían que estén en pareja. "Mi mamá me dejó de hablar. Nadie quería. Era un papelón para mí. Todo el mundo menos nosotros dos creía que era un error, que estaba mal, que no. Mi mamá no me habló por 10 días", agregó.

La modelo contó que cuando Romero se le acercó tenía 21 años y ella, 31, por lo que en ese momento lo descartó. "Yo no sabía que era futbolista, no lo conocía. Un bombón que se me acercó, había llegado de Holanda de vacaciones", concluyó la celebridad ante las miradas atónitas de los miembros de Intrusos.