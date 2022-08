Eliana Guercio vuelve a trabajar: dónde lo hará

Se confirmó que Eliana Guercio volverá a trabajar en Argentina: en dónde lo hará.

En las últimas horas se confirmó que Eliana Guercio volverá a trabajar en Argentina, donde volvió para acompañar a su marido Sergio "Chiquito" Romero en su desembarco en Boca Juniors. La actriz y vedette debutará dentro de muy poco en uno de los programas radiales más exitosos del éter.

Eliana Guercio volvió a la Argentina después de casi 15 años en Europa luego de que "Chiquito" Romero firmara su contrato con Boca hasta fines del 2024. El arquero recién debutará en el arco xeneize por los cuartos de final de la Copa Argentina, a fines de septiembre. Por lo tanto, Guercio seguramente debutará en su nuevo trabajo antes que su marido.

Es que en las últimas horas se confirmó que la actriz y vedette se sumará a uno de los programas de radio más destacados del éter: El Club del Moro. Según reveló Laura Ubfal en su portal, Eliana Guercio se sumará al programa de Santiago del Moro en La 100, uno de los más escuchados de la primera mañana.

La esposa de "Chiquito" Romero tendrá que levantarse bien temprano, dado que el ciclo empieza a las 6 de la mañana. Guercio de esta forma reemplazará nada menos que a Catherine Fulop, que confirmó que abandonará el programa en el que era compañera de Santiago Costa, Marcela Tauro, Bebe Sanzo y Fernando Carlos, entre otros.

Los motivos del alejamiento de Catherine Fulop

La actriz venezolana reveló en las últimas horas que dejará de formar parte de El Club del Moro, aunque aclaró que no se trata de una renuncia, ya que no estaba cobrando un sueldo por su participación en el programa de Santiago del Moro. "Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo 'vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas'", le contó Fulop al portal PrimiciasYa.

Sobre los motivos de su alejamiento, la venezolana detalló que le era muy pesado levantarse "tan temprano" para ir a la radio. "Estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija", explicó Fulop, al tiempo que aseguró que quería tener la libertad de irse del país por 20 días o un mes y no le gustaba la idea de plantear que abandonaba el ciclo por "mucho tiempo". En ese sentido, la actriz cerró: "Cada vez que me inviten siempre estaré con ellos".