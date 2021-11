El vicio que La China Suárez no puede dejar atrás: "Es una lástima"

La actriz tiene un hábito dañino para su salud que no puede dejar desde hace años.

El periodista Adrián Pallares reveló uno de los secretos mejor guardados de "La China" Suárez, en referencia a uno de los consumos que más le cuesta dejar. El conductor de Intrusos dio a conocer cuál es el vicio que la actriz de Casi Ángeles no puede dejar atrás.

En una reciente emisión del ciclo de chimentos, el periodista Cristian Mamani reveló detalles de su entrevista a Suárez, quien se encuentra en el norte del país en el rodaje de la película Objetos. "Cuando llegamos ella estaba fumando un cigarrillo", expresó el jujeño y así Pallares aprovechó el momento para contarle a los televidentes cuán consumidora de tabaco es la actriz.

"Sí, no te extrañe verla con un pucho porque algo que quizás no se sepa públicamente pero conocen todos los que trabajaron con ella es que es muy puchera. Siempre está con un cigarrillo. Es una lástima", lanzó el coequiper de Rodrigo Lussich y así deschavó a la estrella de Argentina, Tierra de Amor y Venganza con uno de sus consumos del que nunca habló.

Luego, el presentador de televisión aludió a lo dañino que es el cigarrillo para el organismo: "Y digo que es una lástima porque es una chica muy joven y bueno, porque el cigarrillo es un vicio, es una adicción que hace muy mal a la salud. Ella fuma como un escuerzo".

El enojo de "La China" Suárez con los medios por su lugar en el Wandagate

Después de una publicación de Instagram de Wanda Nara que involucraba a "La China" Suárez, los programas de chimentos no hablaron de otra cosa. En un descargo que hizo en sus redes sociales, la actriz se defendió de quienes la acusaban de "robamaridos". "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", explicó la artista.

"El costo de sostener la imagen de una familia feliz lo pago yo, no el hombre que fue irracional o tuvo un desliz. En ese precio todos quedan bien parados. Repito mi silencio constante para preservar mis vínculos familiares que han sido siempre mi prioridad, me jugó en contra. Pero hoy no quiero callar más, porque se que somos muchas mujeres a las que esto nos ha sucedido y a la que la mirada externa juzga", cerró.