El vergonzoso accidente íntimo de Darío Barassi en El Trece: "Me pasó"

Darío Barassi protagonizó un accidente íntimo en plena transmisión de "100 argentinos dicen", por El Trece.

Darío Barassi vivió un incomodísimo y desopilante momento en plena emisión de "100 argentinos dicen", programa emitido por El Trece. El exitoso conductor intentó hacer una pirueta durante uno de los juegos del ciclo y protagonizó un increíble accidente íntimo que lo avergonzó frente a los invitados.

Durante la emisión del pasado domingo 31 de octubre, Barassi recibió la visita de dos bandas musicales famosas: Bandana y Agapornis. En medio del programa, el conductor se dirigió a Lourdes, a quien le pidió que dejara de poner la pierna sobre el escritorio: "Hola, reina. Basta de subir el pie ahí. Basta, basta... yo tampoco llego hasta allá".

Inmediatamente después del reto, el propio presentador de El Trece intentó poner el pie en el mueble y el accidente íntimo fue inevitable... "No, no, chicos, pasó en serio", manifestó Barassi. "No es cierto", reaccionó entre risas una de las integrantes de Bandana. ¿Qué fue lo que le pasó? Se le rompió el pantalón en plena transmisión.

Darío Barassi, conductor de "100 argentinos dicen", por El Trece.

Pese a la complicación inesperada que le surgió, Barassi intentó ponerle un poco de humor al accidente y bromeó: "Es como que te entra un aire, eh". Y finalmente concluyó con una confesión muy particular: "Estaban muy calurosos mis genitales porque no los estoy usando, ja".

Los dos nuevos programas que El Trece estrena para levantar el rating del canal

Desde el canal de televisión abierta de Grupo Clarín se aferran a que los ayude a levantar en el encendido tanto Hogar Dulce Hogar como El Gran Juego de la Oca. El primer envío contará con la conducción de Eugenia Tobal y, aunque todavía no hay una fecha concreta de debut, se verá por las tardes a partir de noviembre. A pesar de que en un principio la actriz iba a liderarlo junto con Federico Bal, finalmente estará sola al mando del material producido por LaFlia, fundada por Marcelo Tinelli.

Hogar Dulce Hogar, nuevo programa de El Trece

Tendrá un formato de competencia en el que cada semana se enfrentarán equipos de cuatro personas (familias, amigos, compañeros de trabajo y demás) en desafíos manuales que irán variando periódicamente. Las consignas tendrán que ver, por caso, con el reciclaje de elementos no convencionales, la reutilización de materiales, el reciclaje de muebles o la decoración de los ambientes.

El Gran Juego de la Oca, nuevo programa de El Trece

Producida por Kuarzo, se trata de la remake del programa de entretenimiento de origen español que se emitió en esta misma pantalla en la década de 1990. Mientras que Joaquín "Pollo" Álvarez fue la figura masculina del canal para estar al mando del mismo, del lado femenino se sumarán dos estrellas de Telefe: "Dani La Chepi", la actual host digital de Bake Off; y Martina Fasce, una de las asistentes de Lizy Tagliani en Trato Hecho.