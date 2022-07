El ultimátum de Adrián Suar a Marcelo Tinelli a días del debut: "Le dieron dos meses"

Según revelaron, el conductor iniciará su nuevo ciclo con varias presiones por parte de El Trece.

La cuenta regresiva para el estreno de Canta Conmigo Ahora ya empezó, pero parece que hay varias cuestiones por resolver antes de que inicie el programa. Precisamente, según reveló Jorge Rial, El Trece le habría dado una importante advertencia a Marcelo Tinelli previo al estreno y parece que el conductor deberá cumplir las exigencias a rajatabla si quiere continuar en pantalla chica.

En una de las últimas emisiones de Argenzuela, el nuevo programa que conduce por C5N, Rial reveló las internas entre Adrián Suar y Marcelo Tinelli y aquellas exigencias que el reconocido animador deberá alcanzar. Al parecer, el canal no está dispuesto a resignar los números de rating obtenidos con El Hotel de los Famosos, motivo por el que Canta Conmigo Ahora tiene la complicada misión de marcar "si o sí" dos dígitos.

"Si arrancás mal en la tele, y lo digo también por experiencia propia, el día dura 45 horas, no 24. A mi me parece una injusticia porque es Marcelo Hugo Tinelli, el hombre más importante de nuestra televisión", empezó por reflexionar Rial frente a las cámaras. "Entonces que le den dos meses para cumplir la expectativa me parece mal", añadió.

En ese sentido, el periodista indagó en detalles: "Tinelli tiene 60 días para ser Tinelli". "Por más que sea el más grande de todos los tiempos, el dueño de los mayores éxitos de rating, está a prueba como estamos todos y todos los días. La televisión hoy es así", profundizó el conductor de C5N.

Sobre las puntualidades de las exigencias de Adrián Suar a Marcelo Tinelli, Rial especificó que "tiene hasta fines de octubre" para ganar buenos puntos de rating. "Le dieron dos meses. Después viene el mundial y como está la selección nadie la va a dar bolilla a otra cosa que no sea el mundial, eso ya se sabe. Además Telefe también va a estrenar Gran Hermano. Pero igual todos sabemos como es la tele. Si le va bien lo van a estirar hasta mediados de diciembre, pero si no, no sé", finalizó.

Más problemas para Marcelo Tinelli: otra reconocida artista se bajó de Canta conmigo ahora

Cada vez falta menos para el debut de Canta Conmigo Ahora en la pantalla de El Trece y los problemas para Marcelo Tinelli no paran de acumularse. Es que en las últimas horas Ángel de Brito reveló que una destacada artista que iba a ser parte del nuevo ciclo de Tinelli decidió bajarse a poco de llegar a la señal del Grupo Clarín.

Después de un 2021 flojo en materia de rating con La Academia, Marcelo Tinelli apuesta todo a este 2022 con Canta Conmigo Ahora, un nuevo formato en la televisión argentina. La particularidad de este reality es que cuenta con 100 jurados para decidir quienes avanzan en el certamen. Y el conductor está sufriendo para conseguir figuras que se sumen a la competencia.

Así como ya hay varias figuras de la música entre los confirmados, como Cristian Castro y el Puma Rodríguez, hace solo unas horas el Chato Prada ratificó que "La China" Suárez no será parte del ciclo. Pero a la actriz también se le sumó otra artista que era una fija desde casi el principio para Tinelli.

"Se bajó Marcela Morelo de Canta Conmigo Ahora", reveló Ángel de Brito en su cuenta de Twitter de forma escueta pero concisa. Además, el conductor de LAM informó que el elegido por Tinelli para ocupar el lugar que dejó Morelo es nada menos que El Polaco. El cantante tropical es uno de los más recientes convocados al nuevo ciclo de Tinelli, entre quienes también están nada menos que Gladys "La Bomba Tucumana" y Locho Loccisano, de gran paso por El hotel de los famosos.