El triste momento de Lizy Tagliani con su perra: "La mataron"

La actriz y conductora se mostró muy angustiada por lo sucedido con una de sus mascotas. Lizy Tagliani abrió su corazón ante sus seguidores de Instagram.

Lizy Tagliani causó conmoción en las redes sociales al publicar un video en el que se la vio desconsolada, con su pequeña perra en sus brazos tras haber sido atacada por un perro vecino. La conductora borró el clip publicado a los pocos minutos y luego hizo un posteo en el que explicó lo sucedido con su mascota, quien perdió su vida.

"Pido disculpas por subir el video aquí, estaba muy nerviosa era para su dr. Lamentablemente ya no vive pero la quiero recordar así estaba a punto de cumplir sus 19 años ella y Benito son los últimos perros de mi mamá me hubiese encantado que se vaya de otra manera", comienza el posteo de la miembro del jurado de Quién es la Máscara.

Tagliani aseguró haber visto al perro vecino agarrar a "La Tati" y llevársela del otro lado del cerco: "No pude hacer nada corrimos y cuando llegamos no pudimos saltar el tejido, cuando la llame me movió la cola y se durmió, hasta ultimo momento diosa. La vecina muy amable me la trajo".

"Ella ama a los animales ahora estoy enojada conmigo pero puedo entender a la naturaleza. Tati sabes lo que te amo y lo que te voy a extrañar ojalá puedas entender que no pude hacer nada", cerró su publicación la capocómica y le agradeció al veterinario por la rapidez con la que acudió a su casa.

Personalidades del medio del espectáculo y personas del público se solidarizaron con Tagliani en este difícil momento que atraviesa: "Te abrazo mucho mucho mucho Lizy. Realmente sos un ser muy especial, todo el amor para vos", Celeste Cid; "Querida Lizy", Carla Peterson; "Te abrazo fuerte Lizita", Paula Chaves; "Qué triste, Lizy, te abrazo", Verónica Llinás.

Lizy Tagliani sobre su proyecto de ser madre

Tagliani atraviesa el proceso de adopción de un niño o niña, aunque aseguró que si las burocracias conspiran en su contra, irá por otro método para convertirse en madre. "En principio yo pensaba hasta tres años, porque creo que ahí empiezan los recuerdos, y tenerme a mí de mamá puede ser como muy complicado, ¿viste? Ver a su mamá en la tele, otro tipo de mamá quizás para un chico más grande, que viene con un montón de cosas en su cabecita, no sé si puede ser bueno o malo", comentó Lizy en diálogo con Infobae.