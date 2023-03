El triste adiós a una figura de América TV: "No es fácil"

Uno de los panelistas de un ciclo insignia del canal de Daniel Vila ya no será parte de la emisora. La conductora Karina Mazzocco se expresó al respecto en América TV.

América TV vive un momento de tristeza por la partida de uno de los panelistas de un ciclo de la emisora. La conductora Karina Mazzocco habló en A la Tarde al respecto y causó emoción en los televidentes por la despedida al periodista que es parte del canal desde hace años.

Mazzocco dio la palabra al protagonista, además de expresarse ella misma sobre lo que significa esta partida, y así Lucas Bertero dio a conocer los motivos de su salida del programa de espectáculos. "Qué momento. Hoy fue un día raro para mí, traté de hablar con todos, desde muy arriba hasta todos los compañeros en privado", comenzó su descargo el panelista sobre la prolijidad que eligió mantener en su salida de América TV.

Bertero enumeró una serie de nombres propios a quienes le agradeció por su generosidad y destacó que la producción de A la Tarde de es l mejor con la que trabajó en 23 años. "Nunca jamás faltó un tema, cuando no lo traemos nosotros, al mediodía llega la rutina con temas propios e identidad. Es un programa que logró lo que pocos logran: que todo el mundo hable de este programa pero por cosas nuestras, con contenido propio", sumó el periodista.

El panelista se emocionó y se le entrecortó la voz al recordar que el ciclo de Mazzocco lo "rescató" cuando lo convocaron y agradeció a sus compañeros de panel. "Muy especialmente a Luis ventura, me hubiera gustado que estuviera acá, espero que esté mirando. Luis en un montón de momentos me sentó a tomar un café y hablar. Estoy emocionado de alegría y me puse lo mejor que tengo en mi placard porque me estoy yendo de un éxito", continuó Bertero.

"Acá no se grita, no se corre, no se maltrata a nadie, todo fluye. Todos los problemas se arreglan con alegría, con buena onda", enunció Lucas y le acercó un ramo de flores a Karina Mazzocco, a modo de agradecimiento por el tiempo compartido, tras recordar cuán bien le hizo trabajar en ese programa después de haberla pasado mal a nivel personal, sin dar detalles al respecto.

Las palabras de Karina Mazzocco tras la despedida de Lucas Bertero de América TV

"Estás emocionado y te agradecemos la emoción porque habla de nuestro grupo, de lo que construimos. Te deseamos lo mejor para este nuevo comienzo, no es fácil arrancar con algo nuevo, da vértigo pero no tengo dudas de que te va a ir súper bien. Este medio da tantas vueltas que seguro nos vamos a encontrar en otro proyecto", concluyó la conductora.