El Trece le dice adiós a una de sus figuras: preocupación para Adrián Suar

Una de las máximas figuras de El Trece que tenía todo acordado para tener su programa matutino finalmente no estará. Por qué se cayeron las negociaciones.

En El Trece están en constantes modificaciones para volver a pelearle el rating a Telefe como sucedía en años anteriores. En este sentido, ocurrió una situación inesperada con uno de los conductores estrella que se encuentra ligado al canal hace muchos años e iba a estar al frente de un magazine matutino, por lo que Adrián Suar deberá ver quién será su reemplazante.

"Se fue pero nunca llegó. Es rarísimo, porque ya había un ajuste de programación", explicó Marina Calabró en su columna de espectáculos que tiene en Lanata Sin Filtro, el ciclo de Jorge Lanata que se emite por Radio Mitre. Se trata de la baja de Fabián Doman al programa Nosotros a la mañana.

El magazine matutino lo condujo Joaquín "El Pollo" Álvarez, pero desde la gerencia de programación de El Trece tomaron la decisión de que esté en un nuevo programa junto a Leandro "El Chino" Leunis, de último paso por El Hotel de los Famosos junto con Pampita. "Me decían que no hay nada, ni contrato ni oferta económica. Además, en junio y julio, Fabián va a estar de viaje. El canal ahora está buscando un reemplazo", indicó Calabró.

Las dos opciones que maneja el canal son Nicolás Magaldi o Leo Montero. "El riñón de Doman me asegura que no está ni va a estar, es más, me dijo que no tiene ganas de volver así a la televisión como de parche, tiene ganas de hacer algo nuevo", reveló la periodista de espectáculos.

El Pollo Álvarez reveló la obsesión que nadie sabía: "Me da vergüenza"

Joaquín "El Pollo" Álvarez reveló la obsesión con la convive y aseguró que no está para nada orgulloso. El famoso conductor se sinceró al respecto y aseguró que "está trabajando" sobre los mismos.

Este lunes 15 de mayo, el conductor de Nosotros a la Mañana brindó una entrevista con Fer Dente para el ciclo nocturno La Noche Al Dente. Allí, hizo un recorrido por su carrera y su vida, pero también reveló un secreto que muy pocas personas sabían sobre su vida. "Estoy tratando de cambiarlo", aseguró Álvarez.

Precisamente, Joaquín habló sobre su gran obsesión con las cábalas y cómo afectan su día a día. El conductor confesó que llega a creer tanto en "las rachas" que llega a seguir rutinas estrictas para no arriesgarse a tener mala suerte. "Vos estás enfermo en serio", dijo Dente entre risas y "El Pollo" le contestó que sí sin titubear.

"Son hábitos que estoy cambiando. Me da vergüenza decirlo y hasta hacerlo", reveló la estrella de El Trece. Entre las obsesiones que admitó tener destacó ir siempre por las mismas calles, respetar fechas estrictas y horarios.