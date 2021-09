El tenso momento entre Carmen Barbieri y Rocío Marengo al aire: "¿Estás ninguneando?"

Carmen Barbieri cuestionó a Rocío Marengo por sus dichos sobre Virginia Gallardo y Ricardo Fort.

Carmen Barbieri enfrentó a Rocío Marengo durante una conversación sobre la nueva serie biográfica del difunto empresario Ricardo Fort. Resulta que una de las exparejas de Fort, Virginia Gallardo, se había negado a participar del proyecto y muchas figuras públicas como Rocío cuestionaron su decisión y la trataron de desagradecida. Por eso la conductora y los panelistas metieron el dedo en la llaga.

“Este fin de semana que pasó se estrenó el especial de Ricardo Fort en América, que hizo la conducción Virginia Gallardo, que no quiso participar del homenaje que están haciéndole los hijos. ¿Cómo lo tomaron ustedes y cómo lo tomó la familia?”, le preguntó Pampito Perello a Marengo. “No… Mirá, los chicos están motivados con el tema de la serie pero están en otra, no les importa nada. Viste cómo son los chicos de ahora”, respondió Rocío, en alusión al uso excesivo de redes sociales que maneja la mayoría de los adolescentes como pasatiempo.

“Saquemos a los hijos. ¿La familia que opina? ¿Qué opina su hermano?”, indagó Carmen. “Mirá, fue justo un domingo que yo me di la Astrazeneca a las ocho de la mañana, así que a las ocho de la noche yo ya estaba en la cama, casi moribunda, y la verdad que pasó por alto”, agregó Marengo, a lo que Barbieri le respondió: “¿La estás ninguneando o no la tenés en cuenta?”.

“No, no, no. La Astrazeneca te juro que me la di a las ocho de la mañana”, dijo Rocío, completamente confundida. “No la Astrazeneca, a Gallardo. ¿La ninguneás o no la tenés en cuenta?”, repitió Carmen. “El tema no es personal. Yo dije que no me parecía que esté bueno que no participe de la serie, pero nada más. Después lo que haga ella no me importa, de verdad”, explicó Marengo.

Pampito interrumpió para destacar que los hijos de Fort habían invitado a Virginia a su cumpleaños de 15, por lo que, evidentemente, se tenían cariño. “Por eso fue lo que yo dije, Carmen. Que fue desagradecida, porque si hace tres años te llamaron para un cumpleaños, y participaste, y fuiste ahí a las fotos de la revista y a los tres años los chicos te piden de participar en la serie y no querés, porque te querés desligar de la imagen de Ricardo, es raro”.

El escándalo de Virginia Gallardo por la serie de Ricardo Fort

A muchas personas les llamó la atención que Virginia, expareja de Fort, no haya querido participar de la serie de su difunto ex y la criticaron ferozmente. Según Virginia, ella prefería hablar sobre su ex desde su propio lugar. “Fueron ellos que me convocaron y resulta ser que ahora que yo no quiero participar, porque esto es un negocio y es un producto aparte. Terminan arruinando el verdadero fin, que es homenajearlo”, sentenció Gallardo, tras la gran polémica que se armó.

“Se supone que era valorar las cosas buenas que hizo y termina siendo algo oscuro. Terminan cayendo una vez más en lo que él no hubiera querido”, agregó. Además, aclaró que los hijos de Ricardo Fort no tienen nada que ver en esto y que ella no va a darles explicaciones porque no lo considera apropiado. “Yo no voy a discutir con los nenes, que son menores y nada tienen que ver mis sentimientos con ellos, con lo que puedan llegar a salir. Son los adultos que les hacen creer a esos nenes que mis motivos son económicos, como siempre”, finalizó.