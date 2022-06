El tajante comentario de Marley sobre La China Suárez: "Estuvimos hablando"

El conductor de televisión dio a conocer su actual relación con "La China" Suárez. Marley se expresó a pocas horas del estreno de la quinta temporada de La Voz Argentina.

Marley aclaró si está o no peleado con "La China" Suárez.

Marley se expresó sobre su vínculo con "La China" Suárez tras las especulaciones de la ausencia de la actriz en el festejo de cumpleaños del conductor. Los rumores afirmaban que la estrella de Telefe no habría invitado a la artista por su pelea con Wanda Nara.

"Con la China Suárez estoy genial. Súper bien. Ayer casi venía al cumple también. Nos llevamos súper bien. Ayer estuvimos hablando y me mandó un feliz cumpleaños", explicó el padre de Mirko Wiebe en diálogo con Socios del Espectáculo.

Marley comentó que "La China" le había dicho que estaba cerca del lugar donde se festejó su cumpleaños y que creía que podría pasar un rato pero finalmente no pudo. "Pero estamos re bien. Obvio que me iría de viaje con ella. Me llevo re bien con la China Suárez", concluyó el conductor de La Voz Argentina y Por el Mundo.

La cercana relación que Marley ha demostrado tener con Wanda Nara en los programas de viajes que compartieron hicieron que muchos especularan con una enemistad con "La China", a pesar de que el presentador también ha dejado ver la buena onda que tiene con la actriz en las ocasiones que estuvo como conductora invitada de su programa.

El relato de Marley sobre su infancia

"Nací en Villa Adelina y, cuando cumplí quince años, nos mudamos a Carapachay. Era la zona por donde andaba en bici y jugaba con mis amigos", comenzó su descargo el conductor en diálogo con La Nación. Y continuó en alusión a cómo hizo para conservar su vida personal a pesar de su extrema popularidad: "No sé cómo sucedió, supongo que tiene que ver con la educación de mi familia. Tengo una familia muy normal, que nunca estuvo en el mundo del espectáculo".

Marley contó que su mamá era ama de casa y su papá colocaba tuberías de aire acondicionado. "Hicieron mucho esfuerzo por darme una educación, por inculcarme aprender idiomas. Yo sabía que les costaba mucho pagar todo eso, así que tuve un sentido de la responsabilidad y del esfuerzo desde muy chico", explicó el presentador sobre el sacrificio de su familia. Y cerró: "Fue esa educación la que me llevó a tener la oportunidad de entrevistar a Madonna o Michael Jackson".