El sincericidio de la mamá de Juliana de Gran Hermano, tras su expulsión: "Es media pelotuda"

La madre de Juliana Díaz reveló la verdadera razón por la que su hija fue expulsada de Gran Hermano.

Alejandra, la madre de Juliana Díaz, la reciente expulsada de Gran Hermano 2022 (Telefe), rompió el silencio sobre el grave error que cometió su hija y opinó sin tapujos sobre su comportamiento.

Apenas Juliana puso un pie en la casa, rompió la regla más importante de todas: les reveló información del afuera a sus compañeros. Aunque la producción se lo advirtió en reiteradas ocasiones, la joven lo siguió haciendo hasta tal punto que los televidentes incluso se preguntaron si lo habría hecho a propósito para ser expulsada.

La mamá de Juliana habló sobre esto, aseguró que no se trató de un plan y sostuvo que su hija simplemente se comporta así a veces, porque es "media pelotuda" en determinadas situaciones. "Una y otra vez se le advirtió, pero sin embargo, siguió tirando información. ¿Por qué pensás que fue eso?", le preguntó Gastón Trezeguet en A la Barbarossa (Telefe).

Alejandra explicó que al principio, Gran Hermano no mostraba los momentos en los que se le advertía a Julieta que lo que estaba haciendo estaba mal. "Entonces, yo pensaba: 'No le llamaron la atención, entonces esta boluda no se da cuenta y charla y charla. Después, cuando me doy cuenta de que le llamaron la atención, pienso: 'Pero, ¿cómo puede ser?'. Yo te juro que la quería matar desde acá afuera", reconoció la mujer.

Fue entonces cuando "Robertito" Funes Ugarte le preguntó si Juliana podría haber hecho todo esto a propósito, como un intento por sabotearse e irse del programa lo antes posible. Sin embargo, su madre aseguró que no y la defendió de la manera más insólita posible: "No, no. Juliana es así cómo la ves, cero maldad, y como es cero maldad, también media pelotuda en algunas cosas".

"Ah, bueno, si lo dice la mamá me quedo más tranquilo", respondió el conductor, sorprendido por la respuesta de Alejandra. Más allá de esta afirmación, su madre aseguró que Juliana "es súper inteligente, siempre laburó un montón y es brillante en su trabajo", pero que sus emociones dentro de la casa le jugaron una mala pasada.

En este sentido, Alejandra sostuvo que su hija "entró muy de golpe y no lo esperaba". "Si bien en su cabeza tenía planeada una estrategia de juego que estaba muy buena, después la desbordó todo esto. Le ganó la sorpresa, la adrenalina", señaló su mamá. Además, destacó que en todos los clips se puede ver claramente a Juliana charlando con los chicos "como si estuviera en el living de su casa", sumamente relajada y hablando sin pensar en las consecuencias.

La expulsión de Juliana en Gran Hermano

Luego de haberle advertido en privado a Juliana que estaba rompiendo las reglas, Gran Hermano tomó una decisión que tomó por sorpresa al público: expulsarla frente a todos sus compañeros. "Juliana siguió desacatando a la regla incluso después de ser convocada al confesionario más de una vez para informarle la gravedad de esta situación. Decidí dejar sin efecto la sanción inicial, y he decidido, como sanción definitiva, tu expulsión de la casa", dijo la voz de Big Brother.

La joven oriunda de Venado Tuerto reaccionó con un gesto total de sorpresa, ya que evidentemente, no registró en qué momentos reveló información. "Te voy a pedir que te despidas de tus compañeros y que cumplas la medida ahora”, agregó Gran Hermano. Juliana se vio obligada a irse de inmediato, sin siquiera la oportunidad de agarrar sus valijas.