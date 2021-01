Graciela Alfano confesó detalles íntimos de su relación con Matías Alé.

Graciela Alfano y Matías Alé estuvieron juntos durante nueve años, fueron uno de los romances más conocidos del espectáculos y se separaron en 2008. Aún así, ambos mantienen una buena relación y la exvedette aprovechó para recordar su relación con un picante comentario íntimo: "Alé ni podía pagar las expensas, pero era un caño, no me importaba bancarlo".

"Los cincuenta para la mujer son la mejor edad porque ya no tenés que cumplir con ningún mandato", arrancó Alfano, en diálogo con el magazine "Nosotros a la mañana" (El Trece). Y agregó: "La mujer tiene que estar empoderada, porque trabajar y tener tu dinero te da dignidad. Yo no quiero cuidar mi plata, quiero que cada uno aporte lo suyo en una relación".

Sin embargo, viró la conversación a su propia experiencia con el actor Matías Alé, confesando: "Salvo que seas un caño impresionante como me pasó a mí con Matías Alé". "Yo tenía 46 años, él tenía 22, pobrecito tenía que venir a vivir a mi casa, que le pagara las expensas...pero era un caño que te morías", deslizó, entre risas.

Recientemente, Graciela contó más anécdota íntimas en compañía de Alé -que actualmente está en su faceta de emprendedor con la apertura de una heladería- y reveló que su primer encuentro sexual ocurrió en un baño diminuto durante el programa "Hielo y limón" hace 20 años. "Yo soy muy rápida. Dije 'well' cuando entramos en el baño y el tiempo se hizo corto. Él apretó y entró. Así arrancó nuestra relación", sostuvo Alfano, en un magazine.

"Me hacía la macumba": la confesión de Aníbal Pachano sobre Graciela Alfano

Invitado al magazine "Flor de equipo" (Telefe) el coreógrafo Aníbal Pachano se sometió al "Cuestionario intragable" de Florencia Peña y, para sortear la degustación de platos vomitivos, tuvo que contestar algunas preguntas filosas. Dispuesto a todo, el papá de Sofía Pachano habló de su enemistad con Graciela Alfano y disparó: "Me hacía la macumba".

“¿Qué maldad le hiciste a una persona sin que ésta se entere?”, preguntó Flor Peña a un Pachano dubitativo. De no responder la pregunta, el mediático tenía que comer "resto de cumpleañitos con baba de niño", preparación que tenía bebida cola, chizitos y palitos licuados. "Debo haber hecho varias", respondió el coreógrafo, sin querer revelar nada.

Cómplice, Peña pidió ayuda a Marcelo Polino: "A ver 0-800 Polino ayuda". Entre risas, el periodista de espectáculos respondió por Pachano y soltó: "Graciela Alfano". "Sí, alguien que conocemos muy bien todos", comentó Pachano tentado.

"Me la pasaba pensando que hacerle. No la quiero nada. Si la veo por la calle la saludo, pero no la quiero. Me hacía macumbas y me tiraba bombitas de olor. Estaba más loca que un plumero", confesó Pachano.