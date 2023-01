El repudiable planteo de Alfa a Camila en Gran Hermano por usar una minifalda

Walter "Alfa" apuntó contra Camila Lattanzio en Gran Hermano por su manera de vestir y le hizo un polémico comentario.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), soltó un repudiable comentario sobre la vestimenta de Camila Lattanzio y generó una fuerte indignación entre los televidentes.

Aún no queda claro cuál es el vínculo entre el hombre de 61 años y la joven de 22. Mientras Camila da a entender que no busca nada romántico, "Alfa" la trata como si estuviese interesado en crear un vínculo sexoafectivo con ella, a pesar de la diferencia de edad. En este contexto, Walter le hizo un reclamo inesperado a su compañera.

Todo comenzó cuando "Alfa" notó que Lattanzio tenía puesta una falda corta y le dijo, sin tapujos: “Tenés el culo entero al aire, directamente. A mí no me gustan esas polleras, la verdad que no. Es mucha más linda una mujer que insinúa, que una que muestra. No es tu talle”.

Camila reaccionó con un gesto de sorpresa y le dijo que era su talle y que además se la había prestado Julieta Poggio, pero "Alfa" insistió: "Sea lo que sea, yo te estoy dando un consejo. No te queda femenino estar con el culo al aire, ni acá, ni en la casa ni en ningún lado. En serio te lo digo". "Bueno, 'Alfa', a mí me gusta, basta, es que no baja más”, le contestó Camila.

“Yo soy femenina igual, me la voy a dejar, me gusta”, sostuvo la joven. Ante la insistencia de Walter, Lattanzio se mostró firme en su postura y le pidió que parara: “Basta, 'Alfa'”, cerró, bastante molesta con su planteo. Muchos usuarios de las redes sociales defendieron a Camila y apuntaron contra el hombre.

"'Alfa' tirándola abajo a Camila porque la vio con una pollera corta, y acota 'no te queda femenina, no queda femenino ir con el culo al aire'. Faltaba que le diga 'gato' o 'put4'. El nivel de psicopateo. El viejo ya la proyecto como novia", se quejó una usuaria de Twitter. "El viejo menos machirulo", apuntó otra persona.

"Alfa" amenazó a Camila y la producción de Gran Hermano cortó la transmisión

Recientemente, "Alfa" le contó a Camila que las demás chicas de la casa estaban rumoreando que existía un romance entre ellos. El hombre de 61 años reaccionó con un gran enojo y le contó que sus compañeras "estaban comentando" al respecto. "¿Quién? Decime quién. ¿Las chicas?", quiso saber Camila.

"Sí", respondió "Alfa". "¿Viste? Bueno, yo les voy a hablar", le respondió Lattanzio, indignada de que sigan hablando a sus espaldas. Fue entonces cuando "Alfa" la frenó en seco: "No, no, no. Si vos hablás, se acabó. Si vos se hablás, se acabó. La verdad, te digo y no te estoy jodiendo".

Camila intentó explicarle que le parecía una falta de respeto que hablen a sus espaldas y que ya estaba cansanda, pero "Alfa" le insistió en que no armara lío. "No, no. En todo caso, te romperían las pelotas si yo fuera un desubicado. Entonces, vos confiá en mí y callate la boca", la amenazó. "¡Confío en vos!", respondió Camila. Pero para "Alfa" no fue suficiente y le dijo: "Callate la boca, callate la boca. Si abrís la boca...". Rápidamente, Pluto TV cortó la transmisión.