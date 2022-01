El relato de Julieta Prandi que conmovió a Soledad Silveyra: "El miedo te paraliza"

La conductora de América TV se abrió a detallar los maltratos que sufrió en su anterior relación y emocionó a la actriz.

Soledad Silveyra pasó por Es por ahí Verano, programa que temporalmente conduce Julieta Prandi en la pantalla de América TV, y terminó por protagonizar un diálogo profundo con la modelo sobre su expareja, los maltratos que recibió y los métodos de manipulación que sufrió por más de 15 años.

“He tenido buenas experiencias con mis exparejas y he sido muy amiga de mis hombres, de los que he amado. No he pasado jamás por esa que vos pasaste... Me emocionó mucho cuando la escuché a Julieta. Me llenó de curiosidad. ¿Cuánto tiempo estuviste con este señor, si es que se lo puede llamar así?”, indagó la actriz.

Julieta Prandi se sorprendió con la pregunta de su invitada pero respondió: “Estuve en dos etapas con él y en una vos me conociste. Cuando tuve mis ataques de pánico fue mi primera etapa y después me reencontré en el 2008 hasta el 2019 que me fui de mi casa. Fueron más de 15 años”.

“¿Cómo puede resistir una mujer tanto tiempo esto? ¿Qué es lo que hace? ¿Los hijos?”, quiso saber “Solita” y la modelo alegó: “Después vamos a hablar de cosas lindas, pero es el miedo. El miedo te paraliza, las amenazas. Te controla".

La conductora pasó a detallar los mecanismos de manipulación que vivió y describió: "Por supuesto este tipo de persona se acerca a las mujeres cuando están solas. Yo estaba sola a nivel familiar, porque tanto mis padres y mi familia viven en otra ciudad... Empieza siendo idílico. La gente no entiende cómo un hombre logra consigue abarcar tanto tu vida. Primero cubre el espacio de un padre, de un hermano, de un amigo y de pronto, rodea tu vida, te va aislando, hasta que la controla”.

El desesperante pedido de Julieta Prandi a la Justicia

Julieta Prandi hizo un contundente descargo en televisión, tras la inacción de la Justicia en su conflicto con su ex pareja y padre de sus hijos. La actriz y modelo tuvo que irse de su casa por la violencia del padre de sus hijos y aún no tiene respuestas por parte del Estado.

"Yo te estoy mirando a vos Hernán García Lázaro. No te tengo miedo, tampoco respeto. Algún juez digno se va a poner el traje de juez y va a escuchar los derechos que estás violentando de mis hijos", enunció Prandi, en alusión al Juez a cargo de su causa. "Mis hijos ya fueron escuchados y no quieren ver al padre, no quieren ir con un violento: le tiene terror. Y vos me estás amenazando que si no entrego a Rocco, en 24 hs. me vas a sacar la tenencia. ¿Le van a dar la tenencia a un violento? ¿A un persona que ni siquiera paga alimentos? O sea, le recontra importan sus hijos", siguió.

La actriz continuó en alusión a su indignación con el Juez: "Es un perverso. Porque si el juez ve que un padre que no paga alimentos, que yo tengo que vivir en la miseria para mantener a mis hijos, que me tengo que ir de mi propia casa... que está todo demostrado esto. Un padre que fue facilitador en una causa penal, en donde pasaron cosas terribles, donde los dos menores fueron escuchados y no quieren ver a su padre, ¿le quiere entregar igualmente un menor a su papá?".