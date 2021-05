El reclamo de Fernán Quirós a Majul sin saber que estaba en vivo: "Boludo"

El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires se quejó del conductor de LN+ sin saber que tenía el micrófono prendido. El momento se hizo viral en las redes sociales. ¿Luis Majúl habrá escuchado a Fernán Quirós?

Un momento inesperado se llevó adelante durante la noche del domingo. Es que el periodista Luis Majul se encontraba entrevistando al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, y éste se predispuso a la entrevista desde un espacio exterior. Fue en ese momento que el conductor de La Cornisa le sugirió al funcionario porteño aguardar unos minutos para ir a la tanda publicitaria y regresar a la nota. En ese instante, Quirós expuso su reclamo sin saber que tenía el micrófono prendido.

"Si vas a la pausa, voy a tomar frío, boludo", se le escuchó decir a Quirós. Claro, segundos antes, Luis Majul le pidió al ministro que "no tome frío" y que lo aguarde para poder llevar adelante una pequeña tanda publicitaria. Al volver al estudio, el periodista (risueño, como sabiendo lo que dijo el responsable de la cartera de Salud porteña), manifestó su deseo de que el entrevistado no haya pasado frío esperando por retomar el móvil.

¿Luis Majúl habrá escuchado a Fernán Quirós?

Por su parte, Fernán Quirós también expuso una sonrisa cómplice y esto también fue motivo de repudio en redes sociales. Muchas personas interpretaron que el ministro se enojó, mientras que otras optaron por pensar que hay un cierto acercamiento y confianza entre Majul y Quirós, ministro del gobierno de la Ciudad encabezado por Horacio Rodríguez Larreta.

Luis Majul se inmoló para defender a Macri: "Dejen de hablar de moral"

Después de que Mauricio Macri se haya inoculado en Norteamérica contra el coronavirus y no en su país natal, muchos salieron a destrozarlo en las redes sociales, aunque apareció Luis Majul para defenderlo en La Nación +. En su habitual editorial en el mencionado canal, el periodista de casi 60 años comenzó pidiendo que "no hablen más de moral, de los que se vacunan...".

Al instante, aprovechó para criticar duramente al Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero: "Se atreve a abrir la boca y alude a Macri o a Jorge Lanata, quienes se vacunaron en Estados Unidos en uso de derechos legales, personales y vitales, eso lo vamos a hablar acá". Por si fuera poco, acusó a los miembros del gobierno actual de Alberto Fernández de "hipócritas, inmorales y mentirosos".

“Que nadie se llame al engaño: la verdadera contracara de Miguel Lifschitz (el exgobernador de Santa Fe) no es Macri, no es Lanata... La contracara de esta persona de bien que murió a los 65 años de Covid y que no se adelantó en la cola es (Stefanía) Purita”, sostuvo el conductor de Voces con relación a la joven militante kirchnerista que se vacunó en Avellaneda. “La verdadera contracara es (Carlos) Zannini”, añadió.