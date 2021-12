El reclamo de Cinthia Fernández a De Brito en el final de LAM: "Es lo que más me duele"

La panelista del ciclo de Ángel de Brito, que finalizó este viernes 31 de diciembre, no pudo contener las lágrimas. Cinthia Fernández se despidió junto a sus compañeras y al conductor de El Trece.

Se terminó un ciclo. Los Ángeles de la Mañana (LAM) llegó a su final tras la decisión de Ángel de Brito de dar por culminado un programa que lo tuvo al frente durante varios años. En él pasaron diferentes panelistas, muchas de ellas mandaron sus saludos correspondientes, mientras que otras prefirieron mantener el silencio. Respecto a las personas que finalizaron el envío dentro del staff, todas lloraron y se quebraron en cámara. Cinthia Fernández no fue la excepción.

Claramente desconsolada y agradeciendo por haber sido parte del programa, Cinthia Fernández de igual modo deslizó un pequeño reclamo puesto que la decisión de terminar LAM fue pura y exclusivamente de Ángel de Brito: "Voy a llorar, voy a intentar no hacerlo. Quiero agradecer, ya se los dije cuando me tocó despedirme. Agradezco el grupo humano, este fenómeno no pasó nunca en la televisión, dejamos una huella por todos lados. Por eso nos quiere imitar, pero no les sale. Acá hay muchas y muy buenas profesionales que pasaron, pero yo me quedo con este grupo, disculpen, y a Lourdes (Sánchez) también la quiero mucho".

"La verdad que la pasamos muy bien, es un montón tres años, y yo te agradezco porque quizás fui de las que menos herramientas periodísticas tenía, y siempre me diste el mismo lugar que todas. La verdad que aprendí un montón, y es lo que más me duele, porque todos los días aprendía y quiero seguir aprendiendo", lanzó Cinthia Fernández, quien se quedó sin trabajo en televisión luego de finalizado el ciclo que se emitió durante las mañanas de El Trece.

El agradecimiento de Cinthia Fernández a De Brito

Pese a haber sido él quien tomó la determinación de levantar su propio programa, Ángel de Brito recibió cálidas palabras por parte de Cinthia Fernández: "Te agradezco un montón, porque cuando fui y vine en esas idas y estuve en otros programas, sentía como que estaba en otro timing, que claramente… no por criticar a otro espacio que me dio trabajo, pero lo sentía distinto. Y eso es lo que me encanta de la dinámica, que no es igual en ningún lado”.

“Agradezco el trabajo, saben que lo agradezco un montón, las quiero mucho a cada una, porque me enseñaron un montón. Siempre les preguntaba ‘cómo obtengo teléfonos, o cómo hago’, fueron maestras. Me llevo amigos, los quiero un montón, los voy a extrañar un montón, espero que nos veamos pronto, donde sea, o si no, me van a tener siempre de invitada, porque vivo teniendo quilombos, y no creo que eso cambie. Y gracias a LAM, a la productora y a todos los que están detrás de cámara, y gracias a la gente que hizo este éxito”, cerró la protagonista.