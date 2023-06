El primo de Tinelli contó lo que nadie sabía sobre su intimidad: "Me da vergüenza"

El primo de Marcelo Tinelli tuvo una reveladora charla con Fernando Dente. El productor musical está en pareja hace 16 años con Mimi Alvarado y ahora tienen una relación a distancia

Luciano Giugno, más conocido como El Tirri, saltó a la fama hace unos años por ser el primo de Marcelo Tinelli, pero lleva décadas en el mundo del espectáculo. Su faceta artística comenzó a principio de los ochenta, cuando formó parte del grupo que fundó Los Fabulosos Cadillacs. Luego continuó su carrera como productor musical, la cual le dio una gran cantidad de exóticas y divertidas anécdotas.

El productor ya tiene su lugar asegurado en el Bailando 2023, por lo que además de vivir con su primo, en las próximas semanas trabajará con él. “Quiero hacer un festejo porque nunca pensé que íbamos a durar tanto tiempo juntos. Primero pensé en alquilarme algo, pero él me dijo ‘te venís a vivir a casa’. Cada uno con sus cosas, no puedo creer que vamos a cumplir un año. Para mí nos estamos llevando mejor ahora que al principio. Yo ya sé cuándo hablarle y cuándo no”, contó entre risas durante su visita al programa Noche al Dente.

El Tirri se mostró muy predispuesto en el show de Fernando Dente: hizo un repaso de su vida, de sus anécdotas más divertidas y de la relación a la distancia con su novia Mimi Alvarado. Fue tanta su prestancia al programa que hasta reveló el impresionante récord sexual que tuvo con su pareja.

Dente quiso saber si era verdad el número que había trascendido y Luciano lo confirmó. “Sí, fueron 17 en una noche muy random, muy mágica, que empezó a las 6 de la tarde y terminó a las 10 de la mañana del otro día. Me da vergüenza hablar de esto, pero fue una sola vez”, afirmó. Y enseguida continuó su relato, pero con un tono mucho más serio: “Mimi está ahora en Santo Domingo y nos está mirando. Para mí el tema "Extraño", de Miranda, tiene una connotación muy especial, porque en un momento difícil mío, Mimi me mandó esta canción, yo escucho la letra y es ella. Se sufre mucho estar lejos”.

Emocionado, el primo de Tinelli destacó que hace 16 años que están juntos. “Convivimos casi 11 años y la ultima etapa, antes de la pandemia, me fui a hacer la residencia a Estados Unidos y dejamos de vivir juntos. Yo me lo tomo con humor cuando me preguntan si seguimos en pareja. Es una locura que no estemos juntos", admitió y añadió: "Le digo y ella me dice que hay gente que esta diez años juntos y ni siquiera se toca. Por suerte se viene el reencuentro este año acá en Buenos Aires”.

El estremecedor relato de El Tirri sobre su adicción al alcohol

El Tirri siempre se destaca por su sentido del humor, pero durante la extensa charla que tuvo con Fernando Dente también dejó al descubierto uno sus mayores padecimiento: su adicción al alcohol. "Hace casi doce años que no tomo alcohol", reveló con orgullo.

A continuación, contó el momento en el que tuvo un quiebre. "Yo hacía shows, producía shows, y fuimos con Charly (García) y Fito (Páez) a Bogotá, Colombia, espectacular. Yo no me acuerdo nada. Pasé por un lugar que decía Museo del Vodka, era viernes, y me desperté un domingo con las uñas pintadas con notas musicales, el Skype abierto y Mimi (su pareja) llamándome", recordó. "¿Te dormiste por dos días?", le preguntó Dente. "No, no, no sé qué hice. Yo sé que me desperté con las uñas con notas musicales. Yo arranqué a tomar un viernes y me desperté un domingo", respondió y sumó: "Y cuando me desperté pedí ayuda y digo: 'che, no me siento bien', y me dijeron: 'estás bárbaro', pero no era algo físico era algo mental. Entonces se me desprendió como un click, era algo que no era yo, que no estaba acá".

"Lo consulté con una persona cuando regresé, hice una promesa en el aeropuerto, había justo una iglesias, me arrodillé y dije: 'si yo llego vivo a Buenos Aires, te lo prometo, yo no tomo más'", evocó y subrayó: "Yo lo que quería era llegar vivo. Llegué y nunca más tomé, van a ser doce años".

"Tuve ayuda de toda la familia. Fue muy loco, una grosa en toxicología me dijo: 'lo que te pasó a vos fue un click que hiciste', le pagué y me dijo 'no me vas a ver más'. '¿Cómo no?', le dije. 'Yo quiero venir el martes, el jueves', le dije. 'No, ya está. Vos hiciste algo que le pasa a una entre tantas personas que se te desprendió el chip del alcohol', me contestó", detalló sobre el acompañamiento que recibió y completó: "Yo no es que soy un amargo, soy mucho más divertido sin tomar, porque cuando tomaba me metía en mi propio mundo"