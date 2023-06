El Tirri expuso el lado menos conocido de Marcelo Tinelli: "Fantasma"

El conductor de ShowMatch empezó a vivir con su primo luego de separarse de Guillermina Valdés. El músico hizo un video mostrando la convivencia y reveló la faceta desconocida del gerente artístico de América TV.

Marcelo Tinelli está abocado en cerrar los últimos detalles para el regreso del Bailando por un Sueño. Sin embargo, las múltiples ocupaciones, como la gerencia artística de América TV, no le impiden tomarse un tiempo para una de sus grandes, aunque desconocidas, pasiones. Una faceta que fue destapada por su primo Luciano "El Tirri".

Desde que el que conductor se separó de Guillermina Valdés, prácticamente hace vida de soltero. De hecho, cuando su primo refregó al país, se mudo con él: “A la edad que tenemos estamos viviendo juntos. No lo puedo creer. No lo vivimos de jóvenes esto”, admitió. Sobre la estadía de El Tirri en su casa, Tinelli afirmó: “Es mi primo hermano, me emociona mucho que esté conmigo”.

Aunque el último fin de semana, la presencia de Tirri en su hogar le jugó una mala pasada. El exintegrante de los Fabulosos Callidacs es muy activo en redes y en su cuenta de Instagram compartió un video que expuso el lado menos conocido de Marcelo: sus habilidades culinarias.

"Estamos acá en un domingo de fútbol. Voy a ver que está cocinando el chef", se lo escucha decir a Luciano en el clip. Luego, se dirigió a la cocina y se topó con Marcelo preparando la carne para una salsa de tomate. "Un lujo", exclamó el Tirri y le preguntó cuántos eran para comer. "Nosotros dos, en la casa fantasma", respondió con humor Tinelli, ante la ausencia de sus cinco hijos.

Esa graciosas escena hogareña no fue la única revelación del Tirri sobre la nueva vida de soltero de Tinelli. “A mí, Marcelo en pareja también me gusta, pero hoy Marcelo es libre como el viento, y me manda mensajes de la nada para ir a comer a un lugar, para viajar, para todo. No tiene que consultar nada, es espontáneo”, remarcó.

"Volvimos a sentirnos más chicos y jóvenes. Ahora que es CEO me manda mensajes diciendo ‘te extraño’”, reveló, en diálogo con Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y además de compartir casa, tendrán una convivencia laboral, pues El Tirri es uno de los confirmados para el Bailando 2023. “A mí me encanta el programa. Todavía no me designaron bailarina, pero creo que esta vez buscan a alguien que se baile todo, que la tenga muy clara”, indicó.

Los curiosos detalles de la vuelta del Bailando

Luego de 15 años en la pantalla de El Trece, este año, Marcelo Tinelli tomó la decisión de desembarcar en América TV. Sin embargo, durante las últimas semanas estuvo con algunos problemas para conseguir un estudio para grabar el programa hasta que finalmente consiguió cerrar un acuerdo con El Nueve. Pero los problemas no terminaron ahí.

El desembarco del reality y su gran estructura no fue bien recibida por los trabajadores del canal. "Más que resistencia, hay una suerte de signo de pregunta sobre cómo será la convivencia con tanta gente. Me decían que la primera conquista social de los laburantes es que accedieron a montar una estructura de baños químicos para que use ShowMatch y no los del personal y los que usan la planta del canal", reveló Marina Calabró.

Ante ese panorama, en Socios del Espectáculo revelaron más detalles al respecto. "Como El Nueve tiene mucho garaje, tiene dos calles grandes, en esas calles laterales habría que poner baños químicos, camarines tipo motorhome. Todo para que no pasen adentro, solo que entren al estudio", indicó Rodrigo Lussich.

Entonces, Adrián Pallares explicó: "El Nueve es enorme, hay camarines para todos, sobran camarines, a esa hora ya no hay nadie". Pero Nancy Duré aclaró que "no alquilaron los camarines, alquilaron el estudio pelado". A lo que Mariana Brey sumó: "Es raro esto de 'alquilo el estudio, pero no tengo baños', en el alquiler está la infraestructura, estoy pensando desde la lógica".