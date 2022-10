El plan para Canta Conmigo Ahora sin Tinelli: quién sería la figura que lo reemplazaría

La periodista Laura Ubfal reveló una información que estaría rondando en El Trece e involucra a Marcelo Tinelli y Canta Conmigo Ahora.

Canta Conmigo Ahora volvió a darle una alegría a El Trece con Marcelo Tinelli otra vez en la delantera de la batalla semanal por el rating. Tan bueno es el resultado que, al parecer, la señal del Grupo Clarín ya estaría pensando en un futuro sin el conductor, según una información difundida por la periodista Laura Ubfal.

En su portal, la periodista de espectáculos y columnista de Intrusos (América TV) escribió que "El Trece habló con Laflia sobre la posibilidad de continuar el formato" con la conducción de uno de los 100 jurados de la competencia de canto. El elegido para dicha tarea sería Manuel Wirtz, cantante de éxitos como Hoy te necesito, Rescata mi corazón y Donde quiera que estes.

Más allá de esta idea que circula por el canal, Ubfal especificó que por el momento "solo es una alternativa a conversar". Por otra parte, la periodista confirmó que "El Puma" Rodríguez, L-Gante, Alejandro Paker y Locho ya tienen su espacio asegurado en la segunda temporada de la competencia, a la par que se sumarán Lowrdez, ex Bandana, y Oscar Mediavilla.

Escándalo en El Trece: Locho Loccisano y Oscar Mediavilla casi terminan a las piñas

Ángel de Brito reveló una fuerte pelea que se produjo en Canta Conmigo Ahora entre Locho Loccisano y Oscar Mediavilla, que hasta casi llega a las piñas. "Cuando salieron tuvieron un encontronazo", contó el conductor de LAM sobre la discusión que subió de tono y se verá la semana próxima. Qué dijeron Mediavilla y Locho.

Ángel de Brito contó que la cuñada del ex El hotel de los famosos fue a la competencia musical y al productor no le gustó nada lo que escuchó. "Le pareció un espanto", detalló el periodista, al tiempo que aseguró que Mediavilla se lo hizo saber durante la devolución. "El Puma Rodríguez por lo bajo le metía púa a Mediavilla. Y le dijo algo así como ‘que era sordo, ciego y mudo, que el amor todo lo puede’. Todo esto pasó ahí", agregó el conductor de LAM. En ese sentido, Ángel de Brito sumó: "Cuando salieron, tuvieron un encontronazo. Una palmadita y casi se van a las piñas. El Puma dijo ‘por qué no se van a las manos’. Se metió al pedo porque todo empeoró".

Tras las palabras de De Brito, en LAM mostraron cómo Mediavilla confirmó lo sucedido. "No pasó nada. Nada importante. Yo soy nuevo acá y cae bien lo que digo o no. Pero es parte de pertenecer a un jurado. Por ahí a Locho le falta un poco de oficio. Pero pobre, que se yo. Nunca me peleé con nadie. Me subleva que me trata mal", aseguró el reconocido productor musical.