El picante palito de Ángel De Brito a Adrián Suar: "Mucho mejor"

El reconocido conductor fue letal contra la producción de El Trece y lanzó una fuerte acusación económica.

Ángel De Brito lanzó un picante comentario económico y le tiró una fuerte indirecta a Adrián Suar. A casi un año de haber abandonado su lugar en El Trece para mudarse a América TV con su famoso ciclo de espectáculos LAM, el periodista fue letal con el canal del sol y aseguró que no ganaba tan bien.

Recién vuelto de sus vacaciones en Europa junto a Andrea Taboada, Ángel aprovechó el inicio de LAM para contar los detalles de su viaje y mostrar algunas fotos. Sin embargo, luego de unos minutos de comentar cómo fue su travesía, De Brito le dio la bienvenida a la primera entrevistada de la noche: Zaira Nara.

"¿Podés dejar de hablar de tus viajes que tengo frío?", comenzó por decir Nara en tono de broma desde el móvil con LAM. Posteriormente, la modelo y el conductor se pusieron a hablar de los destinos en común que habían visitado. Entonces, llegó el turno de comentar sobre Santorini, un lugar en Grecia.

"¿Es muy caro no?", reflexionó Zaira sobre el destino turístico. "A mí no me pareció tan caro", contestó De Brito determinante. Luego la modelo aprovechó para chicanearlo, pero el periodista lanzó una picante frase en contra de El Trece. "Ah bueno, estás cobrando bien", replicó Nara y De Brito sentenció: "Bárbaro por suerte. Mucho mejor que antes".

Los motivos por los que Ángel De Brito no puede volver al país: "No los entiendo"

Ángel De Brito se encuentra en un momento inesperado en medio de sus vacaciones por Europa. El conductor de Lam aún no puede volver al país y de hecho, vivió un hecho sumamente tenso en el aeropuerto de Roma, Italia, por lo que reveló detalles sobre lo sucedido.

Cuando tenía todo listo para volver a Argentina, Ángel De Brito sufrió un revés y cancelaron su vuelo. "No saben si sale mañana a las 3 de la tarde, no nos dan hotel, no nos dan comida, no nos dan ninguna solución, nada. Ya tenemos el pasaporte sellado, como que nos fuimos de Italia", contó una mujer que dialogó con el conductor, quien envió material al programa que ahora conduce Pía Shaw.

Sumado a eso, presenció un violento suceso protagonizado por un pasajero argentino, que agredió físicamente a un policía italiano porque no tuvo respuestas frente a la cancelación del vuelo. Por su parte, Andrea Taboada, quien se fue de viaje con De Brito, estalló de furia.

"Me peleé con la gente de la empresa porque quiero que abran el VIP para estar más cómodos mientras buscamos hotel y todo lo demás y me dicen que no hay nadie que nos pueda abrir", explicó la panelista. Además, expresó que no había ningún presonal de la empresa que les pueda abrir, y agregó: "¡No los entiendo! Me dicen que no es tan fácil".