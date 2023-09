El Pelado Trebucq contó el calvario que vivió su madre: "Toda su vida"

El famoso periodista abrió su corazón y reveló el terrible momento que atravesó su progenitora.

Esteban "El pelado" Trebucq abrió su corazón e hizo una dolorosa confesión sobre su infancia. Precisamente, el famoso periodista habló a fondo de sus vínculos familiares e hizo una dura revelación.

En una entrevista que brindó con la revista Noticias, el comunicador de A24 aseguró que su mayor orgullo en la vida son sus hijas. "Estoy muy orgulloso de mis hijas. Paso mucho tiempo con ellas dentro de lo que puedo. Por suerte tienen dos grandes madres. En todo trato de incluirlas. Son lo más importante en mi vida", aseguró el periodista.

Asimismo, Trebucq confesó que este vínculo tan especial lo logró gracias a la gran crianza que le dio su mamá, pese a haber tenido una vida complicada. Precisamente, así lo contó en una de sus recientes publicaciones en Instagram: "Mi vieja, Ana María, es un ejemplo. Nos inculcó el amor por el conocimiento y el esfuerzo desde siempre. La peleó sola prácticamente toda su vida".

La familia es un pilar fundamental en la vida "El pelado" y día a día intenta pasar la mayor cantidad de tiempo junto a sus seres queridos. Incluso, aseguró que tiene una muy buena relación con las madres de sus hijas, con quienes estuvo en pareja en diferentes momentos de su vida.

Trebucq expuso a Majul y desnudó su vínculo con JxC: "Es columnista ya"

El periodista de A24 Esteban Trebucq acusó al conductor Luis Majul de que en La Nacion Más, específicamente en su programa, solo invitan y entrevistan a integrantes de Juntos por el Cambio (JxC). "Vos estás jugado con La Libertad Avanza, es dato", lo apuró Majul. Y el segundo contratacó: "Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista?".

El picante cruce se dio en la radio El Observador 107.9, donde ambos periodistas se encontraban cara a cara debatiendo sobre las próximas elecciones y los políticos que las protagonizan. El primero en tirar la piedra fue Majul, quien aseguró que Trebucq está con el partido libertario. "¿Yo? ¿Qué voy a estar jugado? Ayer entrevisté a (Maximiliano) Pullaro, a (Leandro) Santoro, a (Diego) Kravetz. ¿Son de La Libertad Avanza? Pongo ayer La Nación y estaba Bullrich, está todo el día Bullrich", acusó.

Frente a la punzante respuesta, el de LN+ acotó: "Bueno, bueno. Hoy va a estar (Javier) Milei, La Nación es 'mileista'... Es la señal que más tuvo a Milei". Y el de A24 remarcó, ante la sorpresa del primero, que no entrevista al líder de LLA hace un mes y que lo hará este jueves en su programa de TV y el próximo viernes, en la radio. "¿Dos veces seguidas?", consultó Majul. "Yo a Bullrich la invité y vino dos veces. Cada vez que LN+ y está Bullrich. Digo, ¿es columnista? Estoy tirando un dato", chicaneó Trebucq.

Tras la acusación, Majul advirtió: "Vos sabés que, en el último año, Milei estuvo mucho más en La Nación que en tu programa y en el canal". Y el "Pelado" Trebucq sentenció: "¿Y entonces por qué me estás acusando a mí? En LN+ están los de Juntos por el Cambio todo el día. ¿Está más Milei decís? ¿Vos decís que estuvo más en el último tiempo?". Y cerró: "Igual, ¿tiene algo de malo? Vos me decís que estoy jugado y no estoy jugado con nada, he traído gente de todos lados".

"El Observador 107.9" es una nueva radio multiplataforma, lanzada el pasado 1° de mayo, con la dirección de Majul y un equipo amplio de nombres reconocidos como el propio Trebucq, Viviana Canosa, Franco Mercuriali, Yanina Latorre y Federico Dexter Wiemeyer. “Así somos. Así nos ves. Así nos escuchás”, manifiestan en el slogan.