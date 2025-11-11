El particular comentario del canciller en A24.

Pablo Quirno es, desde el 28 de octubre de este año, el nuevo canciller de la República Argentina, reemplazando en dicha función a Gerardo Werthein. Durante la mayor parte de su carrera se desempeñó en el ámbito financiero, algo que sin duda resultó en un aliciente para que Javier Milei optara por él para ese rol.

Este lunes 10 de noviembre visitó los estudios de A24, donde habló acerca de las diferentes tareas que debe cumplir desde hace dos semanas y que envisten una importancia mayúscula para el pueblo argentino, ya que incluye la búsqueda de inversores para que trabajen dentro del país. Sin embargo, un comentario suyo llamó la atención de muchos, principalmente en las redes.

El llamativo comentario de Pablo Quirno en A24

Pablo Quirno en la jura como canciller.

"El presidente, como vimos en Nueva York, ¿es un presidente que va a estar trabajando con la cancillería? Porque hasta ahora siempre hemos visto una cancillería donde las reuniones las encabezaba el canciller. Podía estar el Ministro de Economía, pero no iba el presidente a reuniones con los inversores habitualmente", señaló el entrevistador.

"Este viaje es un testimonio del impacto que tiene el presidente Milei para buscar inversiones", explicó Quirno, para luego opinar que "eso también es un buen uso de su tiempo", en alusión a que "acá a veces criticamos la cantidad de viajes que hace". Tras ello, soltó un comentario más que llamativo: "Estamos yendo con la valijita, como decimos nosotros, a vender la Argentina".

Lejos de pasar desapercibido ese concepto, remarcó que "para vender la Argentina, cuando estamos en competencia con casi 200 países del mundo, hay que estar ahí todo el tiempo, enfrente de los que toman las decisiones". Desde luego, esto causó repercusión en las redes sociales y hubo quienes señalaron que no se trató de un fallido, sino de lo que verdaderamente tienen en mente desde el oficialismo.