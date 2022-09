El palazo de Guillermina Valdés contra Tinelli: "No necesito"

La actriz se pronunció sobre su soltería y sorprendió con una filosa frase. Guillermina Valdés se mostró muy feliz en su presente personal.

Guillermina Valdés rompió el silencio tras la ruptura con Marcelo Tinelli y lanzó un palito al conductor de Showmatch. La actriz y modelo habló de su empoderamiento como mujer, del momento de plenitud consigo misma del que disfruta en el presente y reveló si está acompañada sentimentalmente.

"Me llevo muy bien. La señora me dijo que estaba bien, así que vamos a confiar en la señora. Desmentimos todos los rumores que tenés. Es la primera vez en cuatro meses y medio que estoy sola. Sola, sola, hace cuatro meses y medio. Nadie me cree", comenzó la celebridad en diálogo con Gente. Y agregó: "No necesito un hombre para estar preciosa. ¿Qué es eso?", entre risas.

Valdés habló sobre la actitud que Candelaria Tinelli tuvo con ella en las redes sociales, al dejarla de seguir en Instagram. "Me parece que me dejó de seguir pero después me siguió de nuevo. Yo no la dejé de seguir nunca. La adoro. Siempre estuvo todo ok. Capaz que se le disparó ahí el dedito sin querer", aclaró al respecto la exesposa de Sebastián Ortega.

Paula Robles sobre su relación con la familia de Marcelo Tinelli

Robles contó en diálogo con Ángel de Brito en LAM que su vínculo con Marcelo Tinelli continúa muy afianzado, a pesar de que pasaron más de 10 años de su separación tras 12 de matrimonio. La madre de Francisco y Juana Tinelli contó el gesto que el conductor de televisión bolivarense tuvo con sus padres. "Mis viejos están muy grandes, entonces Fran le dijo que estaban muy débiles, entonces Marcelo quiso ir a verlos y fue un encuentro muy hermoso. Son muchos años, mucha historia", contó la bailarina.

"Es presente, con los chicos está muy presente, banca, tenés ayuda. Ya no es un amor de pareja, pero uno se sigue queriendo y somos los papás de los chicos. Es el papá de mis hijos. No podría no quererlo", agregó Robles y aseguró que Marcelo Tinelli fue el gran amor de su vida. "He tenido amores muy hermosos, pero Marcelo", concluyó.

Supuesto acercamiento de Marcelo Tinelli a Alina Moine

La panelista de Socios del Espectáculo, Luli Fernández, ofreció información sobre un supuesto amorío entre Tinelli y Moine. "A mí me cuentan que Marcelo quiere conquistar a Alina Moine. Que la habrían visto entrar a su edificio. Tuvieron una comida, parece. ¿Dónde está la cámara? Lo juro por mis hijas, por la salud de Mimi y por mi salud que nunca la vi", reveló la modelo.