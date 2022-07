El millonario juicio de Viviana Canosa a una reconocida revista

Confirmaron en Socios del espectáculo que Viviana Canosa decidió avanzar en un millonario juicio contra una reconocida revista.

En Socios del espectáculo revelaron este viernes la millonaria demanda que interpuso Viviana Canosa en la justicia contra una reconocida revista por una tapa en la que aparecía. "En pocas semanas el juez ya va a dictar la sentencia final", aseguró Karina Iavícoli en el ciclo de El Trece que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.

Desde hace un buen tiempo, Viviana Canosa es el eje de muchas polémicas en los medios de comunicación, tanto por sus operaciones contra el gobierno nacional como también por sus peligrosas palabras y acciones. En ese sentido, la conductora suele mostrarse muy intransigente pese a las críticas que le llueven desde distintos sectores y en las últimas horas se confirmó que decidió hacerle juicio a una reconocida revista argentina por una tapa que publicaron sobre ella.

"El juicio es por esta tapa que dice 'la rebeldía hueca' y muestra a Viviana Canosa con la tapa de los sesos destapada, como que no hay nada adentro", contaron en Socios del espectáculo sobre la demanda de la polémica periodista. En ese sentido, Rodrigo Lussich continuó leyendo la tapa que provocó el enojo de Canosa: "Su prédica histórica encarna el negacionismo del covid. Éxito en redes, la incomodidad de América TV entre el rating y el fake periodismo".

Por su parte, Karina Iavícoli reveló que ya hubo una primera mediación, en la que Revista Noticias hizo un ofrecimiento para frenar el juicio: tapas de ella. "Ella dijo que no, quiere seguir con el juicio adelante, y la demanda es por 4 millones de pesos, que es un montón de plata", agregó la panelista de Socios del espectáculo. "En pocas semanas el juez ya va a dictar la sentencia final", sumó Iavícoli.

"Si ella aceptara tapas queda raro. Si la justicia le da la razón a ella, la próxima vez que una revista quiera irse de mambo lo va a pensar dos veces porque le va a salir 4 palos, si es que el juez le da la razón a ella", opinó Adrián Pallares. Para cerrar, Rodrigo Lussich consideró que esta demanda es una verdadera "bomba".

El mensaje de Viviana Canosa por el paro en A24

Viviana Canosa rompió el silencio y se refirió en sus redes sociales al paro de camarógrafos, productores y periodistas en en A24. A través de su cuenta de Twitter, Viviana Canosa rompió el silencio sobre el paro y se mostró indignada por no poder salir al aire el martes 5 de julio. "¡Hola a todos! Les cuento que a las 16 hs me enteré que el personal técnico y el periodístico (ambos sindicatos) están de paro en A24", comenzó su descargo. "Por esta razón por la cual no voy a salir al aire esta noche, es casi imposible hacer tele en estas condiciones. Ojalá se resuelva mañana. GRACIAS", finalizó su mensaje Viviana Canosa.