El mensaje de "amor" que sorprendió a Guillermina Valdés en su cumpleaños: "Te amo tanto"

La actriz recibió un emotivo posteo en sus redes sociales por parte de su hijo, Guillermina Valdés demostró su amor por Dante Ortega.

Guillermina Valdés recibió un tierno mensaje por parte de su hijo Dante Ortega en las redes sociales con motivo de su cumpleaños. La actriz y modelo fue receptora de un sinfín de halagos por parte de su hijo mayor, producto de su matrimonio con Sebastián Ortega.

La exjurado de Showmatch: La Academia estuvo casada con el hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar durante 14 años y juntos tuvieron a Dante (22), Paloma (21) y Helena (17). Después de su ruptura con el productor de televisión y series, Valdés se puso en pareja con Marcelo Tinelli y tuvo a su cuarto hijo, Lorenzo.

"Feliz cumpleaños a la mujer más importante en mi vida. Gracias por tu sensibilidad, tu paz y por sobre todo guiarnos con tanto amor siempre. Te amo tanto. Que orgulloso me siento de ser tu hijo", escribió Dante en una de sus historias de Instagram, donde compartió una imagen junto a su madre cuando era bebé.

Hace algunas semanas Guillermina hizo un posteo en el feed de su cuenta donde mostró que había ido a ver a su hijo Dante tocar en un evento de Ingeniero Maschwitz. "Aquí vine a ver a mi hermosísimo hijo al Warmi. También canto mi preferida de Billie", escribió la actriz de Botineras en el pie de foto de su publicación.

Las fuertes declaraciones de Candelaria Tinelli sobre Guillermina Valdés

"Nunca conecté mucho con ella, somos diferentes. A mí me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Le hizo un poco mal a mi papá. La respeto, está todo bien, pero yo nunca tuve mucha piel con ella. Es como algo energético. Triste la información que me está llegando. Sobre todo porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá", comentó la hija menor del matrimonio de Tinelli con Soledad Aquino en diálogo con Ángel de Brito y el equipo de LAM. Por su parte, la expareja de Sebastián Ortega respondió en su cuenta de Instagram, a pesar de no nombrar directamente a Candelaria: "Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece escuchar esto por todo lo vivido. Prefiero callar. Mejor así. Que tengan una linda noche".