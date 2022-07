El malestar de Lali Espósito con una participante de La Voz Argentina: "Estoy enojada"

La cantante se mostró arrepentida tras tomar una decisión equivocada con uno de los participantes. Lali Espósito se ofendió y lanzó un fuerte comentario en la pantalla de Telefe.

Lali Espósito se mostró enojada consigo misma en una de las emisiones de La Voz Argentina por una decisión que tomó y luego consideró errónea. La intérprete de hits como Sin Querer Queriendo y N5 no eligió a uno de los concursantes de las audiciones a ciegas y luego se dio cuenta que ese talento era ideal para su equipo.

Se trata del cantante Stefano Marocco, quien conquistó a los jueces Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti con la interpretación del hit de Celine Dion, My Heart Will Go On. Algunas imperfecciones en su performance debidas a los nervios hicieron que Espósito no se diera vuelta, pero cuando terminó la canción y su sillón giró automáticamente, se dio cuenta de que conocía al joven y sabía que tenía mucho talento.

"Lo conozco cantando, no hemos cantado juntos, pero lo sigo, me encanta. Yo estoy súper enojada porque no me di vuelta porque es un cantante muy increíble. ¿Qué te pasó? Vos cantás Mariah Carey, vos cantás como nadie", soltó Lali en alusión a las increíbles interpretaciones que Marocco comparte en su perfil de Instagram, en el que tiene más de 70 mil seguidores.

"Tienes una habilidad de cantar mucho y tener buen gusto a la hora de cantar. Eso es muy importante para llegar a los corazones de la gente", opinó Mau Montaner, justo antes de que Lali le pidiera a Stefano, quien fue acompañado por su novio al reality show, que cantara otra canción y éste eligió La Quiero A Morir, donde sus nervios no se notaron y deleitó a todo el jurado con su talento.

La reacción de "La Sole" ante una crítica en las redes

Pastorutti respondió a una usuaria de Twitter que cuestionó una decisión que tomó como jurado de La Voz Argentina y fue contundente. "Si siempre se van a dar vuelta con la música de mierda que escuchan o les gusta a ustedes no tiene gracia eh. Soledad, no traiciones vos al genero si ellos no lo hacen", rezaba la crítica de la usuaria.

"Yo no traiciono a nada ni a nadie. Me puedo equivocar pero verás que siempre que me gusta algo me doy vuelta. El folklore esta muy presente en mi equipo, solo tengo 28 lugares", respondió con altura la cantante que revolucionó el folklore a sus 15 años.