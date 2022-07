El mal momento de una figura de América en su segundo embarazo: "¡Qué desgracia!"

La panelista del canal de Daniel Vila se sinceró en sus redes sobre la difícil situación que atraviesa. Se trata de una panelista de A La Tarde, ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV.

La periodista Débora D'Amato reveló en sus redes sociales el mal momento que atraviesa en medio de su segundo embarazo. La panelista del ciclo A La Tarde dejó en claro que sus afecciones se deben a las secuelas que el coronavirus le dejó en el organismo.

"¡Levante la mano quién antes del #covid19 nunca se agarraba nada y era fuerte como un toro y post #covid19 (lo tuve, fatal, dos veces) se agarra todo virus que pulula por el aire!", comenzó su descargo la expanelista de Intrusos en una de sus publicaciones de Twitter. "¡Qué desgracia! Encima, embarazada, tripa corazón porque no pueden inyectarme nada. LPM", concluyó, a pocas semanas de haber anunciado en televisión que había quedado embarazada por segunda vez con uno de los embriones obtenidos en el proceso de su primera embarazo.

Débora D'Amato es madre de Lola, de 3 años de edad, a quien también tuvo como madre soltera. "Estoy de casi doce semanas. Tengo a la mejor conductora y compañeros del mundo, algunos lo sabían y me cuidaron. Estuve con tratamiento. Tomé tanta medicación, que me sentí un poco mal. Ahora, ya estoy mejor", expresó la periodista cuando dio a conocer la noticia.

"Se va a llamar Charo - si es nena - o Enzo -si es nene-. Es óvulo mío y (esperma) del mismo donante que Lola", comentó D'Amato en el ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV.

La reacción de la madre de Débora D'Amato por su segundo embarazo

"Me pasó algo muy loco. Uno cree que es adulto y que no le importa la aprobación de los padres a determinada altura de la vida, porque lo hace igual. De hecho, yo nunca conté mis procesos, sino mis decisiones", reveló la celebridad de televisión. Y agregó, emocionada: "Pero se ve que importa, porque cuando se lo conté y se largó a llorar y me abrazó. Por más que lo hacés igual, uno espera la aprobación. Y está enloquecida, me dijo: 'Fue la segunda mejor decisión de tu vida'".