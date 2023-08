El insólito motivo por el que Thiago Medina cerró su verdulería: "Tomando, fumando"

La inesperada revelación de Thiago de Gran Hermano. El joven que será padre de gemelos con Daniela Celis contó los inconvenientes que tuvo con su negocio.

Thiago Medina y Daniela Celis, una de las parejas que se formó en último Gran Hermano, volvieron a ser las personas más buscadas de la televisión luego de confirmar que están esperando gemelos. Los rumores de embarazos circulan desde hace semanas, pero recién fue confirmada hace algunos días atrás en el programa de stream que tienen los ex GH. Pero la llegada de los pequeños no fue la única novedad en la vida del joven que se convirtió en una de los favoritos del certamen por su dura historia del vida.

Medina al salir del reality evitó la exposición y se puso como objetivo abrir una verdulería. El negocio fue inaugurado hace menos de cinco meses y varios ex hermanitos participaron del evento. Sin embargo, Thiago confirmó que decidió cerrarlo por un motivo insólito.

“La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”, blanqueó el futuro padre. Y si bien tenía empleados, el joven temió que su comportamiento le traiga algún tipo de problema en el barrio: "Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho, que la gente que dejaba ahí estaba todo el día haciendo boludeces...Tomando, fumando…", contó durante su visita A La Barbarossa y subrayó: “Para no quedar mal cerré todo”.

Además, aprovechó su visita al programa de Telefe para compartir el nuevo proyecto que tiene: lanza su propia marca de ropa. La idea ya la había adelantado en el stream que hizo con su excompañero Ariel Ansaldo y este lunes dio más detalles: “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado”.

Y este nuevo emprendimiento cuenta con el asesoramiento de Daniela, que lo acompañó en el living del ciclo de Georgina Barbarossa. "Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si siempre van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca?", relató Thiago sobre cómo le surgió la idea y cerró: "Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”.

Daniela Celis confirmó lo peor de la noticia de su embarazo

Thiago Medina y Daniela Celis compartieron detalles sobre la espera de los gemelos que los convertirán en padres. La influencer hizo público su embarazo en el streaming Fuera de Joda y desde ese momento se convirtió en tendencia en las redes sociales, aunque le tocó pasar un mal momento. En una charla con Georgina Barbarossa, la pareja contó lo peor de la noticia de su embarazo.

Daniela y Thiago fueron una de las parejas más resonantes en el reality show que marcó récords de rating con la conducción de Santiago del Moro, debido a sus idas y vueltas con peleas adolescentes y reconciliaciones apasionadas. Después de su salida de la casa, muchos dudaron de la continuidad de la relación entre los jóvenes. pero la reciente entrevista no dejó dudas de que siguen y tiene planeado seguir juntos.

Los exparticipantes del reality que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio se mostraron muy felices por su presente amoroso en A la Barbarossa. Sin embargo, no todo fue color de rosas en los últimos días, pues "Pestañela" contó qué fue lo peor que le pasó desde que está embarazada. La joven había acudido al hospital para hacerse una ecografía indicada por la ginecóloga, después de que un test de embarazo le diera negativo, y en ese estudio médico se pudo ver que esperaba gemelos. Celis había ido con su madre y contó la gran emoción que sintió en ese momento. "Ahí nomás empecé a llorar", relató.

Daniela volvió a su casa, se compró un nuevo test de embarazo que le dio positivo y lo llamó a Thiago para que fuera a verla porque tenía que contarle algo importante. Medina llegó, se encontró con el resultado del test y reaccionó con mucha felicidad y amor ante la noticia. La joven contó que en un principio temía que la reacción de su novio no fuera la mejor debido al shock, pero aseguró que todo fue alegría desde un principio.

"En realidad nosotros queríamos primero contarles a nuestros familiares, a nuestra gente pero, no sé cómo hicieron, pero salió todo a la luz y no quedó otra que salir a decirlo porque si esperábamos un poco más iba a ser peor. Como que nos sacaron eso, fue feo", remarcó Medina sobre cómo la prensa afectó su especial momento. "Yo siempre quise ser madre joven y tenía idealizado el momento de contarlo. Sentí que me arrebataron ese momento tan lindo de mi vida. Me dolió", destacó ella.