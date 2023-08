Daniela Celis rompió el silencio y dijo lo que nadie pensaba sobre su embarazo: "Negativo"

La exparticipante de Gran Hermano le confió a sus "hermanitos" del reality un inesperado detalle sobre la noticia de su salud que sorprendió a la farándula local.

La exparticipante de Gran Hermano (Telefe) Daniela Celis sorprendió a todos al revelar que está embarazada de gemelos y las repercusiones en las redes sociales no se hicieron esperar, con memes, reflexiones y comentarios sobre el futuro de su relación con Thiago Medina, a quien muchos señalan como el posible padre de los chicos. Pero en recientes declaraciones, la joven de 27 años compartió un relato extraño en torno a cómo se enteró de su condición y volvió a sorprender a sus "hermanitos" Nacho y "La Tora".

En el programa Fuera de Joda, que se emite por Twitch, Daniela confirmó que está embarazada de gemelos pero reveló que dar con la noticia no fue nada fácil. "Ustedes saben que me pegué unos faltazos gigantes acá porque estaba enferma y realmente todo empezó porque me sentía mal y no sabía que me estaba pasando", comenzó diciendo la expareja de Thiago.

"Fui a hacerme un análisis de sangre y de orina, y da negativo al embarazo. Hace un mes atrás que tengo el papel con los resultados negativos de los análisis para el embarazo. Después, obviamente, me mandaron a hacerme una ecografía", agregó, profundizando en su odisea para dar con el motivo que le generaba su malestar corporal y mostrando su total asombro con sus análisis de un mes atrás y su embarazo. Para cerrar su historia, Daniela se sinceró y reveló: "Me enteré en un momento muy avanzado de mi embarazo que estaba embarazada".

Qué dijo Daniela sobre la "paternidad" de Thiago

Un dato que no pasó desapercibido a la hora del anuncio fue que Daniela no compartió la noticia con Thiago Medina y también evitó nombrarlo como el padre de los niños. Celis resaltó que quería "ser madre joven" y también deseaba "gemelos", pero también deslizó una durísima frase sobre su vínculo con Thiago, que en sus propias palabras se encuentra en un momento de mucha tensión. "Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir", lanzó a los gritos la ex Gran Hermano.

La frase de Daniela Celis cobra más fuerza ante el silencio de Thiago, que desde el anuncio no hizo ninguna referencia a su presunta paternidad y tuvo poca interacción en las redes. Durante Fuera de Joda, Daniela también afirmó que con Thiago no están conviviendo. "Yo estoy con mi familia", comentó la ex GH, que explicó que vive con su hermana para estar con alguien que la pueda cuidar y asistir durante el embarazo.