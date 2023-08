Daniela Celis confirmó lo peor de la noticia de su embarazo: "Me lo arrebataron"

La pareja habló en Telefe sobre su embarazo de gemelos. Daniela Celis y Thiago Medina acudieron al ciclo de Georgina Barbarossa y contaron lo peor de la noticia de su embarazo.

Thiago Medina y Daniela Celis son dos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) que formaron una pareja dentro del reality y continuaron con su amor fuera de la casa, con la llegada de los primeros hijos de ambos. La influencer hizo público su embarazo en el streaming Fuera de Joda y desde ese momento se convirtió en tendencia en las redes sociales, aunque le tocó pasar un mal momento. En una charla con Georgina Barbarossa, la pareja contó lo peor de la noticia de su embarazo.

Daniela y Thiago fueron una de las parejas más resonantes en el reality show que marcó récords de rating con la conducción de Santiago del Moro, debido a sus idas y vueltas con peleas adolescentes y reconciliaciones apasionadas. Después de su salida de la famosa casa, muchos dudaron de al continuidad de la relación entre los jóvenes pero la reciente entrevista no dejó dudas de que siguen juntos y ahora también serán padres.

Daniela contó lo pero sobre su embarazo

Los exparticipantes del reality que tuvo como ganador a Marcos Ginocchio se mostraron muy felices por su presente amoroso en A la Barbarossa y familiar, y Daniela contó qué fue lo peor que le pasó desde que está embarazada. La joven había acudido al hospital para hacerse una ecografía indicada por la ginecóloga, después de que un test de embarazo le diera negativo, y en ese estudio médico se pudo ver que esperaba gemelos. Celis había ido con su madre y contó la gran emoción que sintió en ese momento. "Ahí nomás empecé a llorar", relató.

Daniela volvió a su casa, se compró un nuevo test de embarazo que le dio positivo y lo llamó a Thiago para que fuera a verla porque tenía que contarle algo importante. Medina llegó, se encontró con el resultado del test y reaccionó con mucha felicidad y amor ante la noticia. La joven contó que en un principio temía que al reacción de su novio no fuera la mejor debido al shock pero aseguró que todo fue alegría desde un principio.

Daniela Celis y Thiago Medina fueron una de las parejas más populares de GH 2022.

"En realidad nosotros queríamos primero contarles a nuestros familiares, a nuestra gente pero, no sé cómo hicieron, pero salió todo a la luz no quedó otra que salir a decirlo porque si esperábamos un poco más iba a ser peor. Como que nos sacaron eso, fue feo", relató Medina sobre cómo la prensa afectó su especial momento. "Yo siempre quise ser madre joven y tenía idealizado el momento de contarlo. Sentí que me arrebataron ese momento tan lindo de mi vida. Me dolió", contó ella.

El picante tweet de Yanina Latorre contra Thiago de Gran Hermano

El joven contó que por la presión de la prensa no pudo acudir a la ecografía de Daniela Celis, para que no se sospechara que se trataba de un embarazo. Eso significó el siguiente título de una nota del portal Infobae: "Thiago habló del embarazo de Daniela: 'Tuve que dejar de ir a la clínica'". Latorre reaccionó a ese textual y escribió sin tapujos: "Qué tipo boludo".