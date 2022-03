El insólito lugar donde Dani La Chepi hace terapia: "Donde me suba"

La celebridad habló tras su separación de su pareja y reveló un inesperado detalle. Dani La Chepi se expresó ante sus seguidores de redes.

Dani "La Chepi" sorprendió al revelar el particular lugar donde suele hacer terapia. La comediante e influencer está recientemente separada de quien fue su pareja durante años, por lo que las citas con su psicólogo son una técnica importante para sobrellevar esa situación.

"Las razones, el por qué, cuándo, me parecen que son parte de la intimidad. Estoy bien, gracias. Les quiero. Pero sí, para los que preguntan, Javier y yo estamos separados", enunció hace algunos días la exparticipante de Masterchef Celebrity Argentina y aseguró que los rumores que circulaban en las redes y portales eran ciertos.

En el ciclo Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, debatieron sobre un video en el que la celebridad dio a conocer cómo hace terapia. "Yo hago terapia en el Uber, Cabify, remises, taxis, donde me suba y me toca el horario de terapia. Me pongo los auriculares, pregunto si le molesta, me dicen ‘no, no, para nada’ y empiezo a hablar de mis cosas. Así que si en algún momento sale algo que yo no quise contar seguramente fue algún conductor que lo hizo público", enunció la influencer sobre el peculiar lugar donde habla con su terapeuta.

Karina Iavícoli, periodista que es miembro del panel del ciclo recientemente estrenado, hizo una reflexión sobre esta conducta de Dani "La Chepi" y soltó: "Hace largos trayectos, y cuenta todo y aparte vieron como es ella que es muy verborrágica e impulsiva".

La importancia del trabajo para Dani "La Chepi"

La celebridad de redes se expresó sobre cómo vive su profesión en diálogo con Julio Leiva en Caja Negra y dejó en claro que le cuesta dar la negativa a propuestas laborales. "Es como que las oportunidades para nosotros los argentinos y argentinas, en general, esta cosa de que te llega un laburo, primero decir que sí, pero después hay tiempo para decir que no. Yo me crié con una imagen de familia de todo el tiempo 'cuida el cambio chico' y 'guarda lo que puedas'", comenzó su descargo al respecto la humorista.

"Viví con lo justo. Y es muy difícil salir de ahí. Cuando la vida me dio una oportunidad de decir hoy puedo pedirme sushi. Qué sé yo. Pero hoy puedo y lo tengo que disfrutar. Lo tengo que vivir con culpa de no sé de qué", concluyó la actriz, sobre las inseguridades que aún tiene que trabajar en terapia.