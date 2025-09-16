Periodista de TN mostró los datos de la tarjeta en vivo.

Un insólito hecho ocurrió en vivo este lunes 15 de septiembre por la tarde, en la pantalla de TN. El periodista encargado de la sección de Policiales, Ignacio González Prieto, enseñó datos más que sensibles de su propia tarjeta bancaria: ni más ni menos que el frente y dorso de la misma.

Esto se dio en el contexto de una explicación sobre ciberseguridad y cómo hay delincuentes que rápidamente toman fotos de ambos lados del plástico, para poder así emplearlo y efectuar compras con dinero en cuenta de otra persona, siendo un problema sumamente grave para aquellos que caen en estas maniobras.

Las tarjetas bancarias nunca deben compartirse en las redes sociales.

Sin embargo, en plena explicación de cómo se efectúa esto, el trabajador de prensa enseñó en reiteradas oportunidades los detalles más privados. Se trata, claro está, de los tres números que hay en el dorso (el famoso "código de seguridad"); la fecha de vencimiento; el número de la tarjeta y el nombre del titular.

Un periodista de TN mostró su tarjeta en vivo

Ni bien González Prieto enseñó la imagen en cámara, sus compañeros en el estudio le advirtieron que no lo haga, pues ponía en peligro sus arcas. "No la muestres, no la muestres", le achacaron enseguida, aunque hizo oídos sordos y expuso la otra cara, mencionando a tono de burla que "si me roban me lo paga el director, los productores y demás".

"Que no la muestre", reiteró una voz, mientras otra le indicó: "Encima no debe ser de él, no la muestres Nacho". Por si fuera poco, el trabajador de prensa dejó en claro que sí era de su propiedad, algo que enviste aún más peligro. Esto rápidamente se viralizó en las redes sociales, desatando la risa de algunos internautas, aunque otros mostraron preocupación por el nulo cuidado de datos tan importantes como lo son los que posibilitan un acceso a sus ahorros.