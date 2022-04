El insólito dato de Silvina Luna sobre Alex Caniggia: "En el baño"

La modelo dio un dato que preocupó a los presentes por la salud del hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia. Silvina Luna socorrió a Alex en un momento escatológico.

Silvina Luna protagonizó un incómodo momento en El Hotel de los Famosos en relación a un problema escatológico de Alex Caniggia. La exparticipante de Gran Hermano deschavó al hijo de Mariana Nannis sobre el motivo por el que no había podido acudir al momento en que su grupo debía llevar a cabo una actividad.

"Alex estaba con un problema intestinal y estaba viniendo urgente para acá. Lo encontré en el baño bastante descompuesto", enunció la joven ante una consulta de Gabriel Olivieri sobre la ausencia de Caniggia en su grupo de trabajo y dejó en claro que ella se ocuparía del asunto.

"Está yendo mucho de cuerpo. Lo voy a ir a buscar y vamos a hacer el trabajo de afuera de la cocina. Así empezamos ya a distribuir", agregó Luna y de esa manera terminó de exponer la intimidad de Alex, quien no atravesaba un buen momento en relación a su tránsito intestinal. La celebridad se vio obligada a revelar todos esos datos sobre la realidad de su compañero ante la insistencia de Olivieri en su ausencia durante la actividad y así cuidar su imagen.

El duro relato de Silvina Luna sobre sus problemas de salud tras una operación con Aníbal Lotocki

La joven se sometió a algunos intervenciones estéticas con Aníbal Lotocki y le quedaron secuelas de por vida en su organismo. "Ni se imaginan las cosas que pasé con respecto a mi salud, pero yo soy una guerrera. En honor a mis viejos (ambos fallecidos), decido ser feliz todos los días, seguir sonriéndole a la vida y tratar de pasarla lo mejor posible en esta vida tan corta que tenemos", comenzó su relato al respecto la celebridad en diálogo con Florencia Peña en Flor de Equipo. Y agregó: "Y también el hecho de todo lo que me pasó como mujer, como la aceptación de un cambio físico. Me dicen ‘te operaste la cara’. Y no, no me operé la cara; tomo corticoides hace 8 años y los corticoides te hinchan la cara así".

"Yo la remo y voy a seguir siempre para adelante, pero obviamente que me atraviesa que cada tanto tengo que internarme y es como un episodio que ya lo naturalicé en mi vida", continuó Luna, quien contó que debe hospitalizarse cada cierta cantidad de meses para estabilizar algunas irregularidades en su organismo tras su paso por la clínica de Lotocki. Y cerró: "Aprendí a amigarme con mi nueva fisonomía, a aceptarme y a quererme".