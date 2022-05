El insólito blooper en C5N en la previa de Boca-Racing: "Tomando merca"

Un hecho realmente insólito se vivió esta tarde en la pantalla de C5N en la previa del partido entre Racing y Boca por las semifinales de la Copa de la Liga.

Este sábado en C5N se vivió una situación realmente insólita durante la tarde, mientras en Nos vemos a la tarde hablaban sobre el partido entre Boca Juniors y Racing Club por la semifinal de la Copa de la Liga Profesional. El blooper ocurrió mientras en el móvil que desplegaron desde la señal en Lanús, el cronista quiso saber la opinión de los hinchas xeneizes sobre cómo saldrá el encuentro de esta tarde.

Las transmisiones en vivo tienen un riesgo claro que es la imprevisibilidad de lo que pueda llegar a suceder. Cientos son los ejemplos a lo largo de los años en los que bloopers, accidentes, situaciones divertidas o también violentas se hicieron presentes en los vivos televisivos. Algo así ocurrió en las últimas horas en C5N con una charla que estuvo lejos de estar preparada y sorprendió tanto a los conductores de Nos vemos a la tarde como al cronista que se encontraba en las inmediaciones del estadio de Lanús.

Fernanda Arena, Mauro Albornoz y Diego Arvilly estaban empezando a hablar de la actualidad de Boca cuando decidieron darle espacio al cronista que estaba presente en las cercanías del ingreso a la cancha de Lanús, donde en la tarde de este sábado el xeneize y Racing se cruzarán por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional. El periodista frenó a un hincha del club de la Ribera y le preguntó qué pálpito tenía para el encuentro, pero su respuesta lo descolocó totalmente.

"No puedo salir en cámara", le advirtió el fanático cuando el cronista se le acercó. El periodista le aseguró que no se lo vería si no tenía ganas y le pidió nuevamente que dijera cuál iba a ser el resultado del encuentro. Pero el hincha no solo insistió sino que también hizo una polémica revelación: "No puedo salir en cámara, estoy tomando merca". Sorprendido por la respuesta, el cronista solo atinó a reírse y seguir buscando otros hinchas para que opinaran cómo saldría el partido.

Boca vs. Racing: hora, TV en vivo y streaming

"El Xeneize" y "La Academia" protagonizarán un duelo histórico y de alto vuelo en busca del primer boleto a la definición por el título. El partido será el sábado 14 de mayo de 2022 desde las 17 en el estadio de Lanús, con la televisión en vivo de ESPN Premium. En tanto, el streaming estará a cargo de la aplicación de ESPN Play para los dispositivos móviles y de otros servicios como DirecTV GO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.