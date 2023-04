El inesperado mensaje de Cabré a la China Suárez tras su ruptura con Rusherking: "Amor"

La actriz compartió un tierno posteo y recibió el comentario menos pensado por parte de su ex. Nicolás Cabré y "la China" Suárez son padres de Rufina.

Nicolás Cabré sorprendió a la farándula argentina al dejar un inesperado comentario en uno de los posteos de María Eugenia "La China" Suárez tras su separación de Rusherking. El actor de series como Botineras, Son Amores y Mi hermano es un clon dio que hablar con un curioso gesto que protagonizó.

Suárez compartió una serie de fotos en una publicación de Instagram en la que se mostró con sus dos hijas mujeres, Rufina y Magnolia, en medio de una tarde de diversión con juegos de maquillaje. "Amor", escribió la joven en el pie de foto de su posteo, en alusión a al tierno momento que vivió con sus hijas.

La mayor de las hijas de "La China" es producto de su relación con Cabré, quien no dudó en dejar un comentario ante el momento compartido entre su hija y su expareja. De esa manera, el actor publicó un emoticón de corazón y recibió más de 3 mil me gusta en el mismo.

No es la primera vez que Cabré y Suárez demuestran que tienen buena relación como expareja. Hace algunos meses el actor les agradeció a su hija y a Eugenia por haber ido a verlo al teatro: "No tenés idea el orgullo y la felicidad que me da todo lo que logramos, la familia que somos. Tampoco tenés idea de lo lindo e importante que es para mi que hayan venido. Gracias, las quiero", le escribió Nicolás a "La China". Por su parte, la actriz le respondió de manera sarcástica: "Quién te ha visto y quién te ve demostrando jajaja".

La palabra de "La China" Suárez y Rusherking tras su separación

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", escribió Suárez en uno de sus posteos de Instagram.

Por su parte, Rusherking publicó: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí. Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".