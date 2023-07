El inesperado gesto de Nacha Guevara con Lali Espósito tras la fuerte polémica: "Rebelde"

Nacha Guevara se comunicó con Lali Espósito en medio de su fuerte pelea y le hizo una propuesta.

Nacha Guevara se disculpó con Lali Espósito tras sus dichos sobre su desempeño profesional como cantante. La guerra entre ambas generó gran sorpresa entre sus seguidores y, finalmente, Nacha le ofreció una disculpa. Todo comenzó cuando la histórica artista en Noche al Dente (América TV) criticó la industria musical actual y apuntó directamente contra Lali, a quien acusó de haberle faltado el respeto.

"Hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, no así en general con los hombres. De Nicki Nicole, por ejemplo hay cositas que me gustan... Ensayé una canción de ella, Plegarias. Y sí, me gustaría colaborar con ella, pero estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo, pero nunca contestó, por ejemplo”, había dicho Nacha en aquella entrevista. Y agregó, indignada: "Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos”. Lali no se la dejó pasar y le respondió con una picante indirecta en sus redes.

“Talk talk talk, pura mierda bb. Yo yo yo tiro flores bb”, publicó la ex Casi Ángeles en su cuenta de Twitter, citando Quiénes Son, una de sus más recientes canciones, en la que habla sobre los haters. Ante la fuerte controversia que se armó en las redes sociales, la artista de 82 años finalmente se disculpó.

“En primer lugar, y es lo que me importa: si ofendí a alguien, perdón. No fue mi intención, no es a lo que yo me dedico, ofender a la gente, así que si tuve una frase inapropiada, te pido disculpas, Lali. Que es a quien le tengo que pedir disculpas, finalmente, y a nadie más. Mi intención cuando se te llamó era cantar una canción que por suerte la estrenamos hace pocos días y ya es trending en todas las plataformas, estoy feliz con eso”, manifestó Nacha a través de un video que le envió a Ángel de Brito.

Y agregó: “Pensé en vos porque, de las cantantes jóvenes, sos la que me parece la más rebelde, la más independiente y la más auténtica en muchas cosas. Y esta es una canción que requiere de una fuerza especial para poder hacerla. Así que esa fue mi intención, invitarte a cantar conmigo. Sigue en pie, me encantaría que lo hicieras. Y si no, está todo bien".

En este sentido, le aclaró que sabe que está muy ocupada y que en este momento se encuentra en Europa, pero que tiene muchas ganas de trabajar con ella. "La verdad no te preocupes mucho por estas cosas, que son boludeces. Seguí tu camino, seguí disfrutando y seguí disfrutando de tu éxito, que es muy merecido”, cerró.

Filtran el picante audio de Lali Espósito sobre Nacha Guevara

Durante las últimas horas, salió a la luz un audio en el que Lali habla con sus fanáticos sobre la polémica con Nacha. La cuenta de Twitter @PTCRecargado filtró la nota de voz, en la que se escucha a la cantante decir: “Cuánto reclamo, cuánto reclamo, perdón, bueno… acuérdense que yo soy medio abuela con todo. Muchas aristas, mucha cosa para usar… paren, hola. Gracias por el aguante ante las malas ondas”.