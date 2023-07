Nacha Guevara reveló su interna secreta con Lali Espósito: "Después se deprimen"

Nacha Guevara disparó contra los artistas argentinos y le hizo un duro reclamo a Lali Espósito.

Nacha Guevara apuntó duramente contra los artistas argentinos, en especial contra Lali Espósito, a quien acusó de haber tenido una actitud irrespetuosa contra ella. La actriz estuvo presente en Noche al Dente (América TV) y conversó con Fer Dente sobre la industria musical actual. Cuando el conductor le preguntó qué pensaba sobre el panorama de la música al día de hoy, la diva dio una dura opinión e hizo un duro descargo contra los cantantes del momento, puntualmente contra Espósito.

Lali es una de las estrellas del pop más exitosas en la actualidad. Nacha, quien tiene una amplia trayectoria en la industria, no tuvo tapujos a la hora de opinar sobre su persona y sacó a la luz algo que nadie sabía. De acuerdo con su relato, la exestrella de Casi Ángeles no se habría manejado de la mejor manera con ella recientemente. "¿Hay algún artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?", le preguntó Dente.

"Eh... ¿Para bien? Para mal, unos cuantos. ¿Argentinos o de afuera?", respondió la artista. "Mejor argentinos, así hacemos quilombo, Nacha", le contestó el presentador. Guevara respondió que "hay algunas mujeres interesantes en la canción, no así en general con los hombres". "Pero después, Nicki Nicole hay cositas que me gustan...", amplió.

Cuando Dente le preguntó si haría alguna colaboración con Nicki Nicole, Nacha respondió que sí. Sin embargo, destacó que es muy difícil trabajar con artistas de esta generación. "Ensayé una canción de ella, Plegaria. Sí, sí, me gustaría. Estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción Andate al Carajo pero nunca contestó, por ejemplo", apuntó. "¡A nosotros tampoco y no vino acá. Lali está ocupada!", respondió el conductor de América TV. "Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos", cerró Nacha, filosa.

Nacha Guevara reveló detalles sobre su vida sentimental

Durante aquella misma entrevista, Nacha habló sobre su presente sentimental y reconoció que "se siente muy bien en la soledad", aunque no le cierra la puerta al amor. "Cuando uno está solo lo envuelve su propia energía y eso es muy agradable", reflexionó. Acto seguido, reveló que le gustaría salir con un físico cuántico. "Eso tiene que ver con el arte porque es como una perfección de la esencia de la vida. Ya he visto un par. Pero quiero que sea un científico con sentido del humor y buen mozo, no cualquier cosa", cerró.