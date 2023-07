Lali Espósito contó su calvario y sorprendió a todos: "Se me va"

La cantantes de hits como Disciplina habló como nunca de los problemas de salud mental que tuvo que superar.

Lali Espósito es una de las artistas más populares del país. Además de arrasar en Argentina y las plataformas digitales, también conquistó al público europeo en una gira que ya la llevó por Francia, España e Italia y que continuará en Polonia. Pero entre concierto y concierto se hizo un espacio para hablar con varios medios e hizo impactantes revelaciones.

La estrella participó del podcast del youtube mexicano Juanpa Zurita y por primera vez contó el calvario que vivió el año pasado. De esta forma, la cantante se sumó a la lista de artistas que en último tiempo se animaron a hablar sobre salud mental. Alejandro Sanz, Karina La Princesita y Tini Stoessel fueron algunas de las figuras que blanquearon con su público sus padecimiento.

"Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a un nivel dramático", se sinceró Lali en su charla con el youtuber. "Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’", relató la cantante.

"Recién a mis 30 años años pude decir ‘no puedo’. Yo no sabía decirlo. Para empezar, no sabía decir que no, que es un gran problema, y segundo, no sabía decir ‘no puedo’", remarcó la actriz y añadió: "Porque significa '¿cómo que yo no puedo? Si yo puedo todo'. Me mal acostumbré a poder muchas cosas locas a la vez".

"Del año pasado a este, por primera vez en mi vida estoy pasando el momento de reacomodar un poco mi manera de ver el trabajo porque pasa esto, te come", continuó la protagonista de El fin del amor. Y afirmó: "Está todo bien, la serie está buena, la música está buena, sos feliz, qué bueno que lo podés hacer, pero cuando te empieza a dar una taquicardia y el brazo te tiembla decis ‘che, esto es raro, debería chequear con un profesional si es normal’".

"Me di cuenta hoy lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo", subrayó. "Mirá vos qué loco. Yo tengo que cuidarme, mimarme, agradecerme todo lo que mis pies bancan, lo que mis voz banca. Me tengo que agradecer, lo tengo que hacer yo misma al final. Aprender a decirle a quien tengas al lado ‘che, necesito ayuda’. No soy una heroína", concluyó la ídola pop.

Lali reveló que está enamorada

Lali Espósito ya es considera una local más en España. La artista vivió un tiempo en el país europeo durante la filmación de la serie de Netflix Sky rojo, que la tuvo como protagonista. Fue así que hizo varias amistades y se anima a hablar como nunca antes sobre su vida personal con algunos medios locales.

En ese sentido, participó del podcast Reyes del Palique, un programa que se caracteriza por llevar a diferentes artistas y hacer una especie de terapia en vivo. Este ciclo tiene una sección donde someten al invitado a un polígrafo, un detector de mentiras. Las preguntas fueron picantes pero Lali, sin ningún temor, se animó a responder todo.

Una de las preguntas fue si ya había grabado algo con Bizarrap, y la cantante argentina no dudó y respondió que no. La máquina en unos segundos se encendió con una luz verde, lo que indicaba que estaba diciendo la verdad. Ese dato generó disolución en muchos de sus fans.

Después, le preguntaron si le molestaba que la asocien a personas amorosamente diariamente y que no sean verdad. Por supuesto, la autora contestó que sí, y la máquina volvió a dar la derecha. Pero luego llegó la pregunta más esperada: “¿Estás un poco enamorada de alguien?”. Ella entre risas confesó “Sí, es verdad” y la máquina reafirmó la respuesta de la cantante.

Si bien la artista dejó un misterio en su respuesta, muchos fans aseguran que la persona misteriosa se trata de nada más y nada menos que el cantante español Rels B. Los rumores de romance con el músico no son nuevos, incluso hace algunas semanas trascendió que se lo vio a los besos en las playas de México.