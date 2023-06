Sabrina Rojas sedujo en vivo a Fer Dente y se picó todo en América TV: "No sé cómo"

Sabrina Rojas apuró en vivo a Fer Dente con un halago y en América TV se vivió una situación de alta tensión. El particular comentario de la modelo y actriz que ruborizó al conductor.

Fer Dente quedó completamente descolocado al aire en América TV. Durante la noche del pasado lunes 5 de junio, en La Noche Al Dente, Sabrina Rojas lo apuró con un halago y el presentador vivió un momento acalorado.

Actualmente, el referente de comedia lidera el prime time nocturno en América TV con su programa que se destaca por ser un programa musical y de entrevistas. Precisamente, en la noche de ayer, no supo dónde meterse luego de que la actriz y modelo lo llenara de elogios.

Apenas ingresó la invitada, el conductor hizo referencia a la belleza física de Rojas. Sin embargo, la actriz replicó con rapidez y también halagó a Dente al asegurar que "personalmente es una bomba". Atónito, Dente no contuvo la emoción y se acercó a una cámara para hacer un primer plano y hablar de forma "íntima" con el público.

"Yo no sé como seguir con el programa después de lo que dijo esta mujer, ¿ustedes escucharon?", lanzó Dente de forma humorística. Luego volvió a acercarse a la invitada y continuó con el programa en una noche que marcó cerca de 3 puntos de rating.

La inesperada reacción de Fer Dente en América TV.

Una importante figura de América TV sufrió un choque camino al canal: "Ortopédico"

A horas de arrancar su programa en vivo, una importante figura de América TV sufrió un choque con su auto que lo tomó desprevenido. Antes de iniciar con el contenido pertinente de su ciclo, el conductor contó los detalles e hizo énfasis en que "no fue su culpa".

Se trata de Fer Dente, conductor del ciclo nocturno La Noche al Dente que supone un gran éxito para el canal de Daniel Vila. El actor y productor confesó que había tenido un día accidentado ya que, antes de llegar a su programa, lo chocaron de atrás y lo hicieron pasar un muy mal momento.

"Hoy me chocaron, estoy bien. No me fue mi culpa. Yo estaba en el semáforo esperando y de la nada siento el latigazo", empezó por contar el conductor con el humor que lo caracteriza. "Así que, por ahí mañana caigo con el cuello ortopédico", continuó Dente.

Luego, continuó con su relato: "Era un auto de alta gama el que me chocó, muy hermoso. Me bajé pensando que me lo había abollado, pero no tenía nada por suerte. Mi Fiat se la banca". Por último, sentenció: "Entonces el chabón se asoma y me dice '¿Estás bien? ¿Necesitás que me baje?', pero le dije que no ya estaba, me estaba viniendo para el canal".